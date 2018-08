Baustellen am Hauptbahnhof

Bonn. Sechs Kräne stehen derzeit auf den Baustellen rund um den Hauptbahnhof. Täglich steuern die Kranführer in Höhen zwischen 30 und 55 Metern die Ausleger über das Areal. Vorfahrtsregelungen, Schwenksperren und Windstärkemesser gehören zu ihrem Arbeitsalltag.

Sechs Kräne schwenken ihre Ausleger auf dem Areal am Bonner Hauptbahnhof und heben Lasten von bis zu sechs Tonnen. Einen Kran hat Ten Brinke im südlichen Bereich für den Bau des Maximiliancenters in Betrieb, vier weitere Kräne nutzt derzeit Zechbau für das Projekt Urban Soul – jeweils zwei auf der Baustelle an der Rabinstraße und zwei auf dem Nordfeld. Ein weiterer, deutlich kleinerer Kran steht direkt an Gleis 1 für die Dachsanierung des Hauptbahnhofs.

Im Oktober stellt Zechbau einen weiteren Kran an der Ecke der Baustelle gegenüber dem Eingang zum Hauptbahnhof auf. Mitte September will Ten Brinke die Rohbauarbeiten des Maximiliancenters bereits abgeschlossen haben. Ende September, Anfang Oktober wird die niederländische Baufirma ihren Kran abbauen, der mitten im wachsenden Neubau steht. Die restlichen Bauarbeiten sollen mit mobilen Kränen erfolgen.

Für die beteiligten Firmen ist die Großbaustelle eine besondere Herausforderung: Innenstadtlage, Bahnhofsnähe und eine Straße, die Autos, Straßenbahnen und Busse passieren müssen. Bei der Planung der Baustelle ist Zentimeterarbeit gefragt.

