Uni-Gebäude in der Weststadt

Legionellenbakterien in der Petrischale: In Bonn wurden die gefährlichen Erreger auf dem Dach eines Gebäudes der Bonner Uni freigesetzt.

BONN. Vom Dach eines Uni-Gebäudes in der Wegeler Straße in Bonn ist kontaminiertes Kühlwasser in die Luft verbreitet worden. Der Schaden sei höchstwahrscheinlich behoben, eine Gefahr der Umgebung konnte die Uni aber nicht ausschließen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.08.2019

In einer Verdunstungskühlungsanlage des Gebäudes Wegeler Straße 6-8 in Bonn wurden erhöhte Legionellenkonzentrationen festgestellt. Das teilte das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Bonner Universitätsklinikums am Mittwochnachmittag mit. In dem Gebäude befindet sich das Hochschulrechenzentrum der Uni Bonn. Aufgefallen sei die Gefahr bei einer routinemäßigen, monatlichen Kühlwasseruntersuchung durch das genannte Institut. Mit "allerhöchster Wahrscheinlichkeit" bestehe die Gefahr, die umgehend auch an das Gesundheitsamt der Stadt Bonn gemeldet worden sei, aber nicht mehr.

Das Uni-Institut kann nicht ausschließen, dass es infolge der Verbreitung von kontaminiertem Wasser zu einer Gefährdung des Umfeldes des Gebäudes gekommen ist. Das Wasser wurde laut Mitteilung durch den Ventilator der Verdunstungskühlanlage, der sich auf dem Dach des Gebäudes befindet, in das Umfeld verbreitet. Das Gebäude selbst, seine Räume und die Wasserversorgung im Gebäude sei nicht betroffen gewesen sein.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Gefahr führte die technische Abteilung der Uni eine Desinfektion durch, weswegen die Gefahr der Legionellenausbreitung seit Montagabend vermutlich nicht mehr bestehe. Wann die Gefahr entdeckt wurde, ist bislang unbekannt. "Entsprechende Kontrolluntersuchungen laufen zur Zeit", teilt die Uni mit. Ausgelöst habe die Gefahr ein Defekt in einer Leitung, der in der Verdunstungskühlungsanlage eine Desinfektionslösung dem Wasser zuführt.

Wegen der langen Inkubationszeit bei Legionellen von bis zu zwölf Tagen erklärt Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn: "Sollten Brustschmerzen, Schüttelfrost oder Temperaturanstieg auf über 39 Grad eintreten, sollte unbedingt der Arzt aufgesucht werden, um abzuklären, ob Folgen eines Legionellenbefalls aufgetreten sind. Die Erkrankung ist mit spezifischen Antibiotika sehr gut behandelbar. Potentiell betroffen sind ältere Menschen sowie alle, die sich permanent im Umfeld des Gebäudes aufhalten."

Bisher, so teilt es die Uni weiter mit, seien dem Gesundheitsamt Bonn bisher keine Legionellosen gemeldet worden, die in einem erkennbaren Zusammenhang mit dem belasteten Kühlwasser in der Wegeler Straße stehen.