Kommentar zum Weggang der Frauenmesse nach Frankfurt

Rund 7000 Besucherinnen hatte die Karrieremesse im WCCB im Juni. Es war die letzte in Bonn.

Bonn. Die Frauenmesse „Women & Work“, die mehrfach im World Congress Center Bonn (WCCB) stattgefunden hat, kehrt der Stadt den Rücken. Die achte Auflage der Karrieremesse soll am 28. April 2018 in Frankfurt stattfinden.

Von Jutta Specht, 31.08.2017

Der Vorhang ist gefallen. Die nächste Karrieremesse für weibliche Führungskräfte findet nicht in Bonn statt. Jeder Veranstalter muss wirtschaftlich denken – erst recht eine Zwei-Mann-Agentur wie die von Melanie Vogel. Für die Godesbergerin war die Messe Women & Work ein Heimspiel. Sicher hatte sie sich manches leichter vorgestellt. Aber sie blieb hartnäckig, weil ihr Frauenförderung ein persönliches Anliegen ist. Vogel bekam für ihr Engagement sogar den Innovationspreis der Stadt Bonn. Und auch die Resonanz gab ihr recht: Jetzt hat Bonn definitiv 7000 (Messe-)Besucher weniger.

Wenn es aber aus ihrer Sicht an Unterstützung durch die Stadt fehlte und passende Termine für die Messe im WCCB nicht zu bekommen waren, dann ist die Entscheidung für den Standortwechsel konsequent. Dass sie Bonner Unternehmen nach dem Umzug verlieren wird, hat sie ins Kalkül gezogen. Andere – Frankfurter – Unternehmen werden die Lücke füllen. Die Netzwerke bleiben erhalten.

Die Ursachenforschung, warum es überhaupt so kommen musste, ist im Nachhinein schwierig. Es kann gut sein, dass die Stadtverwaltung die Messe etwas mehr hätte unterstützen können. Fragt sich andererseits, ob die Veranstalter ihre Vorstellungen auch konkret genug vorgetragen haben. Denn die Terminplanung für das Konferenzzentrum ist äußerst komplex: Die Vereinten Nationen haben immer Vorrang, wenn sie anfragen. Außerdem dient das WCCB als Ausweichspielstätte für das Beethoven Orchester, solange die Beethovenhalle saniert wird – all das schränkt die Terminoptionen für andere Veranstalter ein. Trotzdem hätte die städtische BonnCC deutlicher machen können, dass ihr als WCCB-Betreiberin etwas an dem guten Kunden Frauenmesse liegt.