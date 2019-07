Wetter in Bonn und der Region

Eine Frau liegt am Strand unterhalb des Bahnhöfchens in Beuel.

Bonn/Region. Der Wochenbeginn hat Abkühlung gebracht. Doch ist die Hitzewelle damit vorbei? Wie sich der Sommer in Bonn und der Region entwickelt, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt.

Von Jill Mylonas, 02.07.2019

Es war ein Monat der Rekorde: Der Juni war viel zu warm, zu trocken und mit einer Durchschnittstemperatur von 21,5 Grad um 4,8 Grad wärmer als im Schnitt der vergangenen 125 Jahre. Zwar hat der Wochenbeginn Abkühlung gebracht, aber wie geht es jetzt weiter? Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor schätzt den Sommer in Bonn und der Region so ein: "Es ist erst ein Sommermonat vergangen. Der Erfahrung nach ist die wärmste Zeit im Sommer von Mitte Juli bis Mitte August."

Er schließe eine erneute Hitzewelle nicht aus. "Es ist durchaus denkbar." Doch diese Woche komme die Hitze nicht mehr zurück. Für die angenehmen Temperaturen sorgt Wind aus Nord-West. Für Mittwoch prognostiziert Schmidt einen Höchstwert von 25 Grad. Wärmer wird es am Donnerstag und Freitag mit bis zu 25 beziehungsweise 27 Grad.

Einen vorsichtigen Ausblick bis Sonntag wagt Schmidt außerdem. Ihm zufolge bleibt es insgesamt sommerlich, jedoch seien "am Wochenende Schauer möglich". So werde der Sonntag mit nur 23 Grad der kühlste Tag der Woche. Kühl werden laut Schmidt in dieser Woche auch die Nächte. "Das eignet sich gut zum Lüften, denn tropische Nächte erwarten wir vorerst nicht mehr."

So sieht der Sommer in Bonn und der Region aus Die GA-User haben tolle Bilder in Bonn und der Region geschossen. Dabei steht die Sonne klar im Vordergrund. Wir haben die Bilder in einer Galerie zusammengefasst. Foto: Johannes Dominik Weber

Foto: Ralph Brinkmann Kennedybrücke und Nordbrücke in Bonn

Foto: Layla Larks

Foto: Jürgen Wymar

Foto: Kerstin Simon Hennef

