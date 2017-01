Neues Familienbuch „Socken-Memory“

04.01.2017 BONN. Das Buch „Socken-Memory“ von Sascha Stienen handelt von den kleinen und großen Abenteuern mit Kindern. Für den langjährigen GA-Mitarbeiter ist es das erste Buch.

Das Leben mit Kindern ist ein Abenteuer. Der Bonner Journalist und GA-Mitarbeiter Sascha Stienen erzählt in seinem Buch „Socken-Memory“ vom Alltag mit den lieben Kleinen. In 78 Kolumnen schreibt er über Untergräber und Schiefgeher, über Agentenkoffer für Väter und die besten Omas der Welt. Die meisten dieser Texte sind in den vergangenen zehn Jahren im Lokalteil des Bonner General-Anzeigers erschienen. Nun liegen die Kinderkolumnen in gesammelter Form vor.

„Kinder sind eine Bereicherung“, findet Sascha Stienen. „Sie machen das Leben aufregend und spannend. Sie helfen den Großen, wieder genau hinzuschauen auf die Dinge in dieser Welt und vieles einfach mal ein bisschen langsamer zu machen – und damit auch gleich viel entspannter.“

Der freie Journalist betreute seine drei Kinder nicht nur während seiner Elternzeit als Vater und verbrachte so viel wertvolle Zeit mit ihnen. Sascha Stienen arbeitet seit fast 15 Jahren für den GA. Die Kinderkolumnen bereiten dem 41-Jährigen immer besonders viel Freude. (ga)

Das Buch: Sascha Stienen, „Socken-Memory . . . und 77 weitere Abenteuer-Kolumnen aus dem Leben mit Kindern“, 92 Seiten, 11,90 Euro, ISBN 9789463180399. Infos unter www.sascha-stienen.de