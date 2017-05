Vergiftungen auch in Bonn

BONN. Viele Vermieter verzichten auf Kohlenmonoxid-Warngeräte, denn eine Pflicht zur Montage gibt es nicht. Die Feuerwehr hält die Installation dennoch für sinnvoll.

Von Nikolas Ottersbach, 04.05.2017

Benzinbetriebene Geräte in geschlossenen Räumen, defekte Heizungsanlagen oder Autoabgase: Kohlenmonoxid lauert im Alltag überall und kann lebensgefährlich werden. „Immer dann, wenn sich das Gas in unbelüfteten Räumen ansammelt“, sagt Martin Haselbauer von der Bonner Feuerwehr. Auch in Bonn hat es in den vergangenen Jahren einige Todesfälle durch Kohlenmonoxid gegeben. Meist durch den Betrieb von Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen.

Kohlenmonoxid (CO) entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien, wie Holz, Kohle, Gas, aber auch Benzin. Entscheidend ist die Konzentration: Denn die kleinen Moleküle heften sich nach dem Einatmen an die roten Blutkörperchen und verhindern, dass sie lebenswichtigen Sauerstoff transportieren können. Der Mensch erstickt von innen, auch wenn er weiter atmen kann. Was Kohlenmonoxid so tückisch macht: Es ist geruch- und farblos.

Anders als bei Rauchmeldern, die seit Kurzem von jedem Vermieter in Wohnungen montiert werden müssen, gibt es für sogenannte CO-Warner keine Verpflichtung. Dementsprechend haben auch die großen Wohnungsbaugesellschaften ihre Mietobjekte nicht damit ausgestattet. Selbst in öffentlichen Gebäuden sind sie keine Pflicht.

"Warnmelder sind eine sinnvolle Ergänzung"

„Wenn in einem Gebäude grundsätzlich Kohlenmonoxid entstehen kann, sind CO-Warnmelder eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Haselbauer. Das ist zum Beispiel schon bei Lagerbereichen für Holzpellets der Pelletheizungen der Fall. Je nach technischer Ausstattung lassen sich die CO-Melder auch mit den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern verknüpfen, sodass der Alarm in der ganzen Wohnung oder sogar im ganzen Haus hörbar ist.

Die Kosten für ein Gerät liegen zwischen 40 und 80 Euro. „Das Problem ist, dass es kein Qualitätssiegel wie bei Rauchmeldern gibt“, sagt Stefan Langer vom Bundesverband der Schornsteinfeger, der seinen Sitz in Sankt Augustin hat. Wer sich nicht auskennt, solle deshalb den Schornsteinfeger oder im Fachhandel um Rat bitten. Bisher sei die Nachfrage allerdings gering gewesen. Doch durch den tragischen Tod von sechs Teenagern in einer Gartenlaube im bayerischen Arnstein hätten sich immer mehr Kunden an die Experten gewandt.

Montage in Fußbodennähe

Denn nicht nur beim CO-Warner selbst, sondern auch bei der Montage gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. „Sie müssen immer in Fußbodennähe und entfernt von Fenstern und Türen angebracht werden“, erklärt Langer. Weil Kohlenmonoxid schwerer als Luft ist, sinkt es zu Boden.

Dass die Brandvorsorge in Deutschland gut sei, bestätigten laut Langer die Statistiken, die sein Verband erhebt. So gebe es jährlich etwa zehn Tote durch Kohlenmonoxidvergiftungen durch defekte Feuerstätten wie Öfen, rund 300 Menschen erleiden eine Vergiftung. „In anderen Ländern sind diese Zahlen zwanzig Mal so hoch.“

Als häufigster Grund gelten nicht funktionierende Dunstabzugshauben, die bei geschlossenen Fenstern den Rauch aus dem Kamin saugen. Kippschalter an Fenstern, die automatisch die Dunstabzugshaube ausschalten, sollen das verhindern. „Aber auch der Wäschetrockner, der einen Schlauch nach draußen hat, zieht ordentlich Luft an“, erklärt Langer. Bei Feuerstätten in sanierten Häusern sollten die Besitzer den Verbrennungsluftverbund neu berechnen lassen. Er sorgt dafür, dass beispielsweise die Luftzufuhr von Gasthermen gesichert ist.