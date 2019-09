Am kommenden Donnerstag

Bonn . In der Bonner Innenstadt ist eine Demonstration zum Thema Klimaschutz für den bevorstehenden Donnerstag, 5. September, angekündigt. Der Straßenverkehr wird nicht beeinträchtigt.

Für den kommenden Donnerstag, 5. September, ist in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema Klimaschutz angekündigt. Wie die Polizei mitteilt, erwarten die Anmelder mehrere Hundert Teilnehmer.

Beginn ist um 17 Uhr auf dem Münsterplatz mit einer Kundgebung. Danach soll die Demo über den Friedensplatz, die Friedrichstraße, die

Wenzelgasse, den Marktplatz und über die Remigiusstraße zurück zum Münsterplatz gehen. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Der Straßenverkehr in der Innenstadt ist nicht von der Demonstration betroffen.

Die Bewegung Fridays for Future will ab 20. September eine Woche lang in Bonn streiken. Dazu soll es ein Camp im Hofgarten geben, in dem jeder an Vorträgen, Workshops und Diskussionen teilnehmen darf.