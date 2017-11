Bula im Namen der Umwelt

Bonn. Am Sonntag wurde auf dem Bonner Marktplatz die Klima-Tour eröffnet. In den kommenden Tagen sollen viele Veranstaltungen die Weltklimakonferenz auch für Bonner erlebbar machen.

Von Thomas Kölsch, 05.11.2017

Einen Tag vor dem offiziellen Start der Cop 23 in Bonn hat die Stadt den Startschuss zu dem von ihr initiierten Rahmenprogramm gegeben: Schon gegen 13 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Ashok Sirdharan gemeinsam mit dem Premierminister der Republik Fidschi und Präsident der Weltklimakonferenz, Frank Bainimarama, auf dem Marktplatz die Klima-Tour Bonn, die in den kommenden zwei Wochen mit bunten (und primär grünen) Aktionen und Events die Bürger für einen aktiven Klimaschutz motivieren und ihnen zugleich eine Verbindung zu der für die breite Öffentlichkeit nicht zugängliche Mammut-Veranstaltung in WCCB und Rheinauen ermöglichen möchte. Letzteres übernahmen die Gäste aus dem Pazifik: Die Fiji Police Force Marching Band brachte neben einem Chor ein paar Tänzer in Baströckchen auf den Marktplatz, die mit kraftvollen Darbietungen zu begeistern wussten.

Climate Tour Bonn on Bonn Market: We get surprised by the Fiji Police Marching Band! #COP23 #BulaBonn pic.twitter.com/Uvj8QyhsKK — Bonnglobal #COP23 (@BonnGlobal) 5. November 2017

Ansonsten blieb es aber zunächst vor allem bei Worten statt Taten. Ein Interview auf der Mini-Bühne jagte das nächste, Politiker, Schüler, Fahrradfahrer und Aktivisten standen Rede und Antwort. „Was bewegt euch“ und „was bewegst du“ als Fragen in Dauerschleife. Der frühzeitig angekündigte Flashmob „Versinkende Inseln“, bei dem ein paar Jugendliche unter der Anleitung des Künstlers Martin Zepter gemeinsam ein Kreidebild auf den Asphalt malten, das leider viel zu kurze Konzert des Bonner Duos Marion & Sobo sowie die Präsentation des Songs „I Am An Island“, der auch bei der feierlichen Eröffnung der Cop 23 erklingen wird, waren die einzigen Ausnahmen. Letzteren haben Kinder verschiedener Bonner Schulen sowie der Kinder- und Jugendchor des Theaters Bonn aufgenommen – auf dem Marktplatz gab es aber lediglich ein Video zu sehen.

Abseits der Bühne fanden sich eine Handvoll Stände unter zwei Zeltdächern mit Info-Flyern, aber immerhin auch ein paar Virtual-Reality-Brillen, die einen Einblick in extreme Wetterphänomene ermöglichten. Gegen Abend soll es dagegen noch mehr zu sehen geben: Unter anderem stehen für 18 Uhr so genannte Feuerclowns sowie im Anschluss ein erneuter Auftritt der Fiji-Tänzer an. Außerdem wird Steal A Taxi spielen.