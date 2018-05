Mehrere Autos beteiligt

Bonn . Auf der A565 sind am Dienstagabend mehrere Autos in einen Unfall verwickelt worden. Bei dem Auffahrunfall wurde ein Säugling leicht verletzt.

Von Felix Schröder, 08.05.2018

Am Dienstagabend hat sich auf der A565 in Höhe des "Endenicher Ei" bei Bonn-Poppelsdorf ein Auffahrunfall mit mehreren Pkw ereignet.

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren auf der linken Fahrspur in Richtung Koblenz unterwegs: Ein Renault und ein weißer Suv mussten verkehrsbedingt abbremsen, was dazu führte, dass ein schwarzer Mercedes Vito auf den weißen Suv auffuhr. Dabei löste sich in dem Mercedes der Airbag und verletzte einen drei Monate alten Säugling leicht. Das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Autobahnpolizei Köln ist gegen 18.30 Uhr die Alarmierung eingegangen, in der neben dem aus dem Auto befreiten Säugling auch von einer eingeklemmten Person die Rede war. Die Person konnte allerdings aus dem Auto befreit werden.

Auf der A565 bildete sich ein Rückstau bis zur Nordbrücke. Gegen 20 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis