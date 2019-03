Geht die Saison in Bonn los?

Bonn. Wenn sich die ersten Kirschblüten in der Maxstraße zeigen, dauert es normalerweise nicht mehr lange, bis auch der Rest der Altstadt in einem Meer aus Weiß und Pink versinkt. Bis es jedoch soweit ist, muss es erst noch für ein paar Tage warm bleiben.

Von Jonathan Kemper, 15.03.2019

Im Winter zu warm, im Frühling zu kalt: Die Kirschblüte scheint in dieser Saison mächtig verwirrt zu sein. Nach den überraschend milden Temperaturen im Dezember waren vereinzelte Bäume in der Altstadt schon vor Monaten farbenprächtig geschmückt gewesen, rückblickend hatte das aber wohl wenig Auswirkungen auf die bevorstehende Kirschsaison. Nun hat ein GA-Leser wieder Kirschblüten in der Maxstraße gesichtet.

Bis es so richtig losgehe, müsse man sich noch etwas gedulden, so Cornelia Löhne, Kustodin der Botanischen Gärten Bonn. Sie spüre den Frühling bereits in den Gärten, Pflanzen wie Krokusse und Osterglocken würden bereits ausschlagen. Aber sie macht auch deutlich: "Die Blütezeit ist kein Schalter, der umgelegt wird."

Damit die Kirschen in voller Pracht erblühen könnten, müsse es mehrere Tage hintereinander warm bleiben - und danach sieht es auch in der kommenden Woche noch nicht aus. Selbst für Experten wie Löhne bleibe es also ein Blick in die Glaskugel.