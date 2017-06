29.06.2017

Rund um die evangelischen Trinitatiskirche wird an diesem Sonntag, 2. Juli, das 13. Ökumenische Kirchenfest in Endenich gefeiert. Zeitgleich um 10.30 Uhr beginnen die Familiengottesdienste in St. Maria Magdalena und in Trinitatis. Um 11.45 Uhr gibt es dann ein ökumenisches Mittagsgebet an der Trinitatiskirche. Anschließend beginnt das bunte Programm rund um die evangelische Kirche in der Brahmsstraße.