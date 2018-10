Für 1,3 Millionen Euro

Die Lese- und Erholungs-Gesellschaft (kurz „Lese“) wurde 1758 gegründet und ist damit eine der ältesten Bürgergesellschaften in Bonn. Angefangen hatte es damals damit, einem interessierten Kreis aufgeschlossener Menschen aktuelle Lektüre und wichtige Zeitschriften zugänglich zu machen. Die „Lese“ wurde zu einem Ort, an dem gelesen und politische, geistige, literarische und sonstige kulturelle Strömungen der Zeit diskutiert wurden.

Dieser Grundgedanke hat sich bis heute erhalten. Die Lese organisiert Reisen und Vorträge und bietet ihren Mitgliedern Aktivitäten wie Wanderungen, Bridge oder Schach an. Lesegesellschaften waren im 18. Jahrhundert eine frühe Form der Erwachsenenbildung. Auch ein grundsätzlicher Ausschluss von Frauen war für die meisten Lesegesellschaften charakteristisch. In Bonn gehören der Gesellschaft bis heute nur Männer an.