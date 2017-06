Bonn. Bei routinemäßigen Untersuchungen der Kinder- und Nichtschwimmerbecken im Bonner Melbbad wurde eine Verunreinigung festgestellt. Die Becken bleiben voraussichtlich bis zum Wochenende vorerst gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2017

Wie die Stadt Bonn mitteilte, ist es am Dienstag zu einer Sperrung des Kinderbeckens im Bonner Melbbad gekommen. Vorausgegangen war eine routinemäßige Untersuchung des Beckens, bei der jedoch fäkale Verunreinigungen festgestellt wurden. Das Becken wurde gesperrt und das Wasser abgelassen.

Am Mittwochvormittag wurde ein weiteres Bakterium im Nichtschwimmerbecken festgestellt. Bei diesem soll es sich aber nicht um eine fäkale Verunreinigung handeln. Eine Gefährdung habe für die Badegäste nicht bestanden, so die Stadt Bonn. Nun werden die Rinnen gereinigt und die Filter gespült. Außerdem wurde eine Hochchlorung des Beckens veranlasst. Anschließend soll eine weitere Probe genommen werden. Deren Ergebnisse werden voraussichtlich am Freitag vorliegen.

Im Sport- und Sprungbecken sind die routinemäßigen Proben unauffällig gewesen. Das große L-Becken bleibt geöffnet. Die anderen Freibäder sind nicht betroffen und öffnen regulär.

Am kommenden Samstag sollen die verunreinigten Becken wieder nutzbar sein.