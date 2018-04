Röttgen. Die Biologische Station ist mit Kindern auf nächtliche Suche nach Amphibien im Kottenforst gegangen. Die Kinder bewunderten vor allem den Feuersalamanda.

Von Stefan Hermes, 05.04.2018

„Wer zuletzt mit seinen Schuhen oder Gummistiefeln in einem anderen Wald unterwegs war“, den bat Biogeographin Karina Jungmann, „der möchte sich jetzt bitte die Schuhe desinfizieren.“ Sie richtete ihre Worte an 20 Teilnehmer einer nächtlichen Springfroschsuche im Kottenforst, zu der die Biologische Station jetzt eingeladen hatte.

Jungmann hielt dabei eine Spritzflasche mit einer leichten Alkohollösung in die Höhe, von der jedoch niemand Gebrauch machen musste. „Auch wenn es nur wenig Aussicht auf Erfolg hat“, so ihr Kollege Klaus Striepen, „so sensibilisiert es doch gegen die Verbreitung von dem Chytridpilz.“ Der aus Asien eingeschleppte Pilz, der schon ganze Populationen von Feuersalamandern in den Niederlanden und in der Eifel zur Strecke gebracht hat, greift die Schutzschicht der Amphibienhäute an, verstopft ihre Poren und lässt damit auch Frösche, Kröten und Molche ersticken.

Artenreicher Wald bietet Lebensraum für viele Tiere

Mit Taschenlampen und Keschern ausgerüstet, machten sich neun Kinder mit ebenso vielen Erwachsenen sowie den zwei Biologen vom Wanderparkplatz an der Reichsstraße auf den Weg zum Rehsprungmaar. Nach kaum 100 Metern gab es bereits einen ersten Halt. Bevor Biologin Jungmann sich dem nahen Tümpel zuwandte, erklärte sie, dass man sich nun in einem ganz besonderen, europäisch geschützten wechselfeuchten Eichen-Hainbuchenwald befindet. Dieser altholzreiche Wald bietet Lebensraum für viele seltene und gefährdete Tierarten, wie Mittel- und Schwarzspecht, Wildkatze, Hirschkäfer und Bechstein-Fledermaus.

Immer wieder finden sich hier auch kleine Stillgewässer, die meist das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt sind. Besonders wichtig sind diese stehenden Gewässer für Amphibien wie Frösche, Kröten oder Molche, die seit etwa Mitte März bis weit in den April hinein zu ihren Laichgewässern unterwegs sind, wo sie ihre Eier in Ballen oder Schnüren ablegen.

Mit ungebremstem Forscherdrang liefen die Kinder mit ihren Leuchten durch den dunklen Wald und fanden schnell am Rand eines größeren Tümpels unzählige Laichballen, die von den Froschweibchen dort abgelegt wurden, wo sie selbst einmal geschlüpft waren. Von den 18 erfassten Amphibienarten in NRW sind im Kottenforst und den Villewäldern 16 zu finden.

Darunter ist auch der Springfrosch, der in NRW nur noch hier anzutreffen ist. Die Gruppe hatte Glück und bekam bereits nach kurzer Wanderung eines der seltenen Exemplare zu sehen. Doch spektakulärer erschien den Kindern der noch weitaus häufiger vorkommende Feuersalamander mit seiner typisch gelb-schwarz gefleckten Haut.

„Gelb-Schwarz ist ein Warnmuster“, erklärte Jungmann der Gruppe. Für den Salamander seien die Farben ein ebenso guter Schutz wie für Bienen oder Wespen. „Die anderen Tiere wissen, dass ihnen Gelb-Schwarz nicht schmeckt“, so Jungmann. Und zu den Kindern gewandt: „Das funktioniert ja auch bei uns, wenn ihr eine Wespe seht.“ Ein Vater ergänzte, dass es ihm allerdings genauso gehe, wenn er ein gelb-schwarzes Trikot von Borussia Dortmund sehe.

Wald-Termin im Melbtal Frühling im Melbtal heißt es diesen Samstag, 7. April: Die Biologische Station Bonn/Rhein-Erft bietet dann eine Waldführung durch das idyllische Melbtal am Ortsrand von Ippendorf an. Unter Leitung des Diplom-Biologen und Erziehers Jochen Groddeck lernen Mädchen und Jungen ab acht Jahren und ihre Eltern Tiere und Pflanzen im naturnahen Laubwald kennen und können ihr neues Wissen bei einem Spiels direkt anwenden. Die Gruppe trifft sich um 14 Uhr auf der Brücke des Melbwegs über den Engelsbach, zu erreichen mit den Bussen 602 und 603, Haltestelle Am Mühlenberg. Die etwa einstündige Veranstaltung kostet fünf Euro pro Person, Familien zahlen zehn Euro. Kinder sollten Gummistiefel oder wasserfeste Schuhe tragen. Kontakt und Anmeldung unter 02 28/49 57 99 oder per Mail an info@biostation-bonn-rheinerft.de