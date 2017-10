Auerberg. Auf Große Resonanz stieß das Spiel- und Begegnungsfest in Auerberg. Ein Quiz und eine Rallye zogen viele Teilnehmer an.

Von Hans Peter Brodüffel, 08.10.2017

An welchen Wochentagen hat die Bücherei in Auerberg geöffnet? Wie viele Grundschulen gibt es in Auerberg und Graurheindorf? Welche Straßenbahnlinie fährt durch Auerberg? Drei von elf Fragen des Quiz' der Stadtbücherei zum Spiel zum Spiel- und Begegnungsfest Auerberg, an dem a, Samstag weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche teilnahmen.

Die Stadtteilbibliothek war eine von 18 Stationen in Auerberg, an denen Aufgaben erfüllt werden und Herausforderungen bestanden werden mussten und wo sich die Pänz beim gemeinsamen Spiel begegnen konnten. Für jede absolvierte Station gab es einen roten Stempel auf dem Laufzettel, auf dessen Rückseite sich eine Karte des Stadtteils befand. Mit mindestens fünf Stempeln konnten die jungen Rallye-Teilnehmer bei der Abschlussveranstaltung in der Auerberger Mitte Preise wie Fußbälle, Rucksäcke und Eintrittskarten für Spiele des Bonner SC gewinnen.

„Wir wollten die Kindern der vielen Neubürger in Auerberg einladen, ihre neue Umgebung spielerisch zu erkunden. Bei den Mitmachaktionen können sie viel über die Angebote der Einrichtungen und Vereine in Auerberg erfahren“ erläuterte Beate Eisenberg vom Stadtteil-Arbeitskreis Auerberg, der das Projekt mit dem städtischen Amt für Kinder, Jugend und Familie ins Leben gerufen hatte.

Die Liste der teilnehmenden Organisationen war lang: Neben der Stadtteilbibliothek beteiligten sich unter anderem drei Schulen, die Kita Botania, das Familienzentrum an der Rheindorfer Burg, das Jugendzentrum Auerberg, die Schwimm- und Sportfreunde Bonn, der Wassersportverein Blau-Weiß Bonn, TV Rheindorf, der Bonner SC, die Evangelische Lukaskirchengemeinde, der Kinderschutzbund, der Caritasverband und das Quartiersmanagement Auerberg.

Jugendpfleger Jan Kühn war voll des Lobes: „Das Spiel- und Begegnungsfest war hervorragend organisiert. Die Kinder waren sehr motiviert und hatten viel Spaß.“ Ein Eindruck, der sich im Gespräch mit den jungen Teilnehmern der Auerberg-Rallye bestätigte. „Das hat total Spaß gemacht. Ich habe alle 18 Stationen geschafft“, sagte der siebenjährige Kian sichtlich stolz. „Die Rallye war super. Schade, dass sie schon vorbei ist. Am besten war es im Jugendzentrum, weil wir da Knete selber herstellen konnten“, schwärmten die zehnjährige Emmelie und ihre gleichaltrige Freundin Johanna. Auch in Tannenbusch hatte am Wochenende ein Spiel- und Begegnungsfest stattgefunden.