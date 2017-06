Kessenich.

Allerdings nicht über Bewerbungen, wie es die KG Weiß-Blau in ihrer Not zuletzt versucht hatte. Sondern eher per Zufall: Vier KG-Mitglieder waren vor Kurzem auf der Karnevalsmesse am Telekom Dome und lernten da die 23-jährige Miriam Al-Aschtari kennen, die dort arbeitete. „Wir sind mit ihr ins Gespräch gekommen“, sagt Simone Düllmann-Peckert, Vizepräsidentin des Vereins. Schließlich habe die junge Frau zugesagt, das Narrenoberhaupt der Kessenicher werden zu wollen.

Die KG konnte also aufatmen. Dabei wohnt die in am Rosenmontag in Bonn geborene Tollität eigentlich in Bornheim. „Macht aber nichts“, meint Düllmann-Peckert, das sei kein Problem. In der kommenden Session ist Al-Aschtaris Sohn Lujan dann auch mit im Boot, um den Stadtteil noch etwas bunter zu machen.

Miriam II. hat ihr Abitur auf der Bornheimer Europaschule gemacht und absolviert seit anderthalb Jahren eine Ausbildung in der Pharmazie. Ihr Traum ist es, später eine eigene Apotheke zu übernehmen. An erster Stelle im Leben der 23-Jährigen steht ihr Sohn. Da sind aber auch die vielen Freunde, „auf die sie sich immer voll verlassen kann und die sie mit Rat und Tat unterstützen“, so die Vizepräsidentin. Deren KG gibt es seit 1979. Die erste Kessenixe wurde 2011 inthronisiert. Das war damals Miriam Schmidt.