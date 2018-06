Die Feuerwehr war am Dienstagabend in Poppelsdorf im Einsatz.

BONN. Die Bonner Feuerwehr war am Dienstagabend im Rudolf-Stöcker-Weg in Poppelsdorf im Einsatz. Dort brannte in einem Einfamilienhaus Unrat im Keller.

Von Ulrich Felsmann, 05.06.2018

Brennender Unrat im Keller eines Einfamilienhauses rief am Dienstag gegen 22.20 Uhr die Bonner Feuerwehr auf den Plan. Wie Einsatzleiter Martin Haselbauer sagte, hatten die Wehrleute den Brand schnell im Griff und konnten ihn löschen. "Aus unserer Sicht war das ein kleinerer Einsatz", so Haselbauer. Die drei Anwohner sowie ein Hund hatten sich bereits ohne die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Das Haus ist laut Haselbauer weiterhin bewohnbar. Am Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.