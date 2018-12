Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts

Am 9. und 16. Dezember darf es in Bonn keine verkaufsoffenen Sonntag geben.

BONN. Die verkaufsoffenen Sonntage in Bonn und Bad Godesberg werden nicht stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat die Beschwerden der Stadt Bonn gegen eine Entscheidung des Kölner Verwaltungsgericht am Donnerstag zurückgewiesen.

Die obersten Richter folgten dem Verwaltungsgericht in seiner Begründung, die verkaufsoffenen Sonntage zu verbieten. Aus Sicht der Juristen hat die Stadtverwaltung formale Fehler gemacht. Sie hätte den Stadtrat über die genauen Termine der Sonntagsöffnungen am 9. Dezember in der Bonner City und am 16. Dezember in Bad Godesberg beschließen lassen müssen. Stattdessen liegt zwar ein alter Ratsbeschluss aus dem Jahr 2017 vor, aber die genauen Zeitpunkte hat die Verwaltung lediglich im Amtsblatt veröffentlicht. Dieses Vorgehen halten die Richter nicht für vereinbar mit dem in Nordrhein-Westfalen geltenden Ladenöffnungsgesetz.

Auch in seiner weiteren Begründung folgte das OVG dem Kölner VG. Die Stadt habe den Ort für die Ladenöffnungen zu weit gefasst. Beispiel für den Stadtbezirk Bonn: Sämtliche Geschäfte, also auch die in den umliegenden Ortsteilen außerhalb der Innenstadt könnten theoretisch ihre Läden am verkaufsoffenen Sonntag öffnen. So stünde nicht mehr der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt im Vordergrund, sondern die Geschäftsöffnung selbst.

Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen die verkaufsoffenen Sonntage Eilanträge eingereicht.