Gutachter des Tüv gibt Entwarnung

Das HUK-Gbeäude in der Pfarrer-Byns-Straße in Endenich.

Bonn. Seit Montag ist das kurzfristig gesperrte Gebäude der HUK-Coburg-Versicherung in der Pfarrer-Byns-Straße wieder frei zugänglich. Ein Bausachverständiger vom Tüv hat die Situation vor Ort geprüft.

Das am Freitag wegen angeblicher Einsturzgefahr kurzfristig gesperrte Gebäude in Endenich an der Pfarrer-Byns-Straße war am Montag wieder frei zugänglich. Der Tüv Rheinland hatte Freitagnachmittag die Berufsfeuerwehr alarmiert, die das vierstöckige Haus, in dem unter anderem eine Geschäftsstelle der HUK-Coburg-Versicherung, das Internationale Konversionszentrum Bonn BICC sowie Anwaltskanzleien untergebracht sind, absperrte.

Die Mitarbeiter aus dem Haus waren zu dem Zeitpunkt bereits evakuiert worden. Die Feuerwehr stellte eigenen Angaben zufolge am Freitag indes keine akute Gefährdung fest. Sie sperrte trotzdem alle Zugänge zu dem Gebäude und machte dem Eigentümer die Auflage, alle nötigen Maßnahmen zur genauen Klärung und eventuell nötigen Sicherung zu treffen.

Noch am gleichen Tag seien unmittelbar nach der Begehung des Gebäudes durch die Feuerwehr bereits erste Untersuchungen von einem Sachverständigen eingeleitet worden, sagte Stefanie Zießnitz vom städtischen Presseamt am Montag auf GA-Nachfrage. Inzwischen habe ein Bausachverständiger vom Tüv die Situation vor Ort abschließend geprüft.

„Es handelte sich um Abplatzungen im Bereich einer Dehnungsfuge, da dort das falsche Material angebracht worden war.“ Nach Auskunft des Sachverständigen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Nutzer, so Zießnitz. Das Bauordnungsamt werde das weitere Geschehen jedoch beobachten und notfalls einschreiten.