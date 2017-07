So gesehen zu den Baustellen in Bonn

Während der Sommerferien müssen Autofahrer auf den Hauptverkehrsachsen in Bonn mit Staus rechnen. GA-Redakteurin Sabrina Bauer mit dem Blick auf Baustellen und die Auswirkungen.

Ein Klick auf das Feld „Baustellen nächste 30 Tage“, und plötzlich verdoppeln sich die Baustellensymbole auf der Internetseite der Stadt. Der Blick auf die digitale Baustellenübersicht zeigt: In den Sommerferien steigt die Zahl der Staustellen im Bonner Stadtgebiet dramatisch an. Die Stadt Bonn möchte damit die „erfahrungsgemäß verkehrsärmere Zeit“ im Jahr nutzen, um die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten umzusetzen. Was das für den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr bedeutet, haben Autofahrer schon am Montag im Stau auf der Reuterstraße erlebt. Mit gleich drei Baustellen wird diese Hauptverkehrsader damit zum Nadelöhr.

In den nächsten Wochen brauchen Autofahrer daher vor allem Geduld und Zeit. Und nicht nur die. Auch wer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen möchte, kommt nicht schneller ans Ziel: Mit den Arbeiten an der Ecke „Martinsplatz/Am Neutor“ entfällt die Bushaltestelle „Markt“ komplett. Insgesamt 15 Busse – zählt man die Nachtbuslinien hinzu – müssen dann über Koblenzer Tor und Adenauerallee bis zum Hauptbahnhof umgeleitet werden. Nicht nur ein zeitlicher Mehraufwand für alle Fahrgäste, sondern auch eine Belastung für den Verkehr auf der B 9 in Richtung Bad Godesberg.

Aber gibt es Alternativen? Die Herbstferien als Ausweichzeitraum fallen weg, liegen sie doch zu nah an der nächsten Herausforderung für das Bonner Verkehrsnetz: der Weltklimakonferenz im November. Bis zu dem Gipfel müssen die nötigen Arbeiten daher abgeschlossen oder zumindest soweit vorangeschritten sein, dass sie unterbrochen werden können. Die Maßnahmen in die Nächte zu verschieben, ist wohl nicht so einfach realisierbar. Dass die Stadt die Bauarbeiten auf die Ferienzeit geschoben hat, scheint also unausweichlich. Auch wenn Bonn nun sechs Wochen lang das komplette Chaos erwartet.