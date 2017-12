Veränderungen in der Innenstadt

In der Sportarena soll Ende März ein Saks Off 5th-Laden öffnen.

Bonn. Das Sportgeschäft Titus zieht um. Am kommenden Freitag öffnet der Shop für Skateboards und weitere Sportartikel in der Acherstraße - und will dort deutlich größer werden.

In der Bonner City bahnen sich Veränderungen an: Wenn voraussichtlich Ende Januar die Sportarena schließt, starten dort die Umbauarbeiten für den Nachfolger: An der Remigiusstraße wird im Frühjahr ein sogenannter Saks- Off-5th-Laden eröffnen. Dabei handelt es sich um eine Ladenkette der HBC-Europe, die auch Eigentümerin von Galeria Kaufhof ist, und zum kanadischen Mutterkonzern Hudson's Bay Company (HBC) gehört.

Auf rund 3200 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen in der ehemaligen Sportarena Mode der gehobenen Klasse sowie Damen- und Herrenschuhe, Kindermode, Sportartikel und Haushaltwaren zu kleinen Preisen angeboten werden, hatte Berna Bartosch, Chefeinkäuferin von Saks Off 5th Europe, in einem Gespräch mit dem GA erklärt.

Dabei hatte sie auch versichert, dass alle derzeit in der Sportarena beschäftigen Mitarbeiter eine Arbeitsplatzgarantie erhielten und in ähnlicher Position bei Saks Off 5th oder bei Galeria Kaufhof weiter beschäftigt würden. Ein Sprecher des Unternehmens teilte am Donnerstag mit, dass 30 Prozent der Sportarena-Belegschaft von einem solchen Angebot Gebrauch gemacht hätte.

Im Kaufhof wird umgebaut

Auch im Kaufhof selbst wird im neuen Jahr kräftig umgebaut. „Wir wollen die Angebotslücke bei Sportartikeln schnell schließen und werden künftig selbst wieder eine Sportabteilung haben“, sagte Kaufhof-Geschäftsführer Harry Benzrath. Die Sportabteilung werde in der vierten Etage des Kaufhofs auf rund 1000 Quadratmetern eingerichtet, wo heute Schuhe und Lederwaren angeboten werden. Wohin dieses Sortiment umziehen wird, stehe noch nicht genau fest. „Wir sind noch in der Planung“, sagte Benzrath. Wann die Umbauarbeiten abgeschlossen sein werden, konnte Benzrath noch nicht sagen. „Wir versprechen aber, dass wir rechtzeitig vor Beginn der Fußball-WM fertig sein werden“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Titus Shop zieht ins Musikhaus Tonger

Bereits an diesem Freitag wird es in unmittelbarer Nachbarschaft an der Acherstraße eine Eröffnung geben: Der bisher in der Sportarena im Untergeschoss untergebrachte Titus Shop, der unter anderem Skateboards und modische Sportware anbietet, ist in das ehemalige Ladenlokal des Musikhauses Tonger eingezogen. Dort wird Titus künftig auf rund 400 Quadratmetern – und damit auf einer viel größeren Fläche als bisher – seine Waren anbieten. Zum Verkaufsstart bietet Titus zudem, eine Woche lang Preisnachlässe auf nicht reduzierte Ware.

Burger-Restaurant eröffnet

Fleißig im Gange sind Bauarbeiten noch in den Gebäuden am Hof 26 und 26a, das der Einzelhandelsverband (EHV) erworben hat und in dem sich in den oberen Stockwerken die Geschäftsstelle des EHV befindet. Im Erdgeschoss, wo einst das Café Gold-Braun seine Gäste bewirtete, sollen in einem Teil des Hauses demnächst ein Burger-Restaurant eröffnen (der GA berichtete), daneben will im Februar die österreichische Kette „Voodies“ ein Restaurant für Vegetarier betreiben. Im ersten Stock ist die Geschäftstelle der City-Parkraum GmbH mit Kundenzentrum und zentraler Leitstelle eingezogen.

Neuigkeiten aus der Sternstraße

Neuigkeiten gibt es auch aus der Sternstraße: Voraussichtlich am 1. Mai wird der Bonner Juwelier Bernd Schulz das Ladenlokal seines Kollegen Oliver Hoffmann übernehmen. Hoffmann und seine Frau hatten nach 111-jähriger Firmengeschichte aus verschiedenen Gründen die Schließung ihres Traditionsgeschäfts beschlossen. Unter anderem hatte Hoffmann den Onlinehandel als großes Problem für seine Branche bezeichnet. Nachfolger Schulz war schon einmal in der Sternstraße als Kaufmann ansässig: Er hat bis 1996 ein Juweliergeschäft in dem heutigen Ladenlokal des Juweliers Jannis Vassiliou betrieben. Ab Mai will Schulz hochwertige Uhren, unter anderem der Marke Rolex, verkaufen, aber auch ankaufen.

Ebenfalls neu in der Sternstraße ist Frank's Coffee ein Stück weiter nördlich, wo man unter anderem Kaffee und Snacks erhält. Zuvor gab es in dem Ladenlokal – wie mittlerweile an vielen Stellen in der Stadt – Burger und Pommes.