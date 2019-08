Grünen-Politikerin

Bonn. Die Bundestagsabgeordnete Katja Dörner (Grüne) will Oberbürgermeisterin in Bonn werden. In einem Brief an die Mitglieder des Bonner Kreisverbands hat sie sich als Kandidatin für die Kommunalwahl im Herbst 2020 beworben.

Die Bonner Bundestagsabgeordnete Katja Dörner (Grüne) will Oberbürgermeisterin werden. In einem Brief an die Mitglieder des Bonner Kreisverbands bewirbt sie sich als grüne Kandidatin für die Kommunalwahl im Herbst 2020. Zwar stehe eine Nominierung noch nicht unmittelbar an, schreibt die Politikerin. Sie wolle aber „frühzeitig einen intensiven Austausch“ ermöglichen, welche Erwartungen die Partei an einen Kandidaten für das OB-Amt habe. Sie sei bereit, „mit Freude, Elan und großer Ernsthaftigkeit, eine neue, noch größere Verantwortung als bisher für unsere Stadt zu übernehmen“.

Wird Dörner aufgestellt, trifft sie nach aktuellem Stand auf Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) und die derzeitige Sozialdezernentin von Bornheim, Alice von Bülow (SPD). Sie kündigt an, neben Familienfreundlichkeit und Bildung besonders auf Umweltthemen zu setzen. „Es ist Zeit, eine klimaneutrale Stadt zu werden“, schreibt sie ihren Parteifreunden. „Es ist Zeit, den Verkehr konsequent an Fußgänger*innen und Radfahrer*innen auszurichten.“

Ja, ich werfe meinen Hut in den Ring und will Oberbürgermeisterin von #bonn werden. Mein Brief an die @gruene_bonn findet sich hier: https://t.co/QrSttY2eKA — Katja Dörner (@katjadoerner) August 26, 2019

Katja Dörner ist in Siegen geboren und lebt seit 1995 in Bonn. Sie saß 2001 bis 2009 für die Grünen im Stadtrat und war langjähriges Mitglied des NRW-Landesvorstandes der Partei. Seit 2009 vertritt sie Bonn im Bundestag und ist seit 2013 stellvertretende Fraktionsvorsitzende.