Zahlreiche Rettungskräfte üben am Freitag in der Rheinaue den Ernstfall. (Symbolbild)

Bonn. Die Bonner Rheinaue verwandelt sich am Samstag in einen Katastrophen-Bereich: Rund 120 Rettungskräfte üben ab 17 Uhr hier den Ernstfall. Die Übung wird mehrere Stunden dauern.

Von Stefan Hermes, 02.11.2018

Nicht nur in anderen Ländern kommt es zu Überschwemmungen und Erdbeben. Auch in Deutschland sind Menschen immer häufiger Opfer von Unwetter, Stürmen und Hochwasser. Um künftig besser auf solche Fälle vorbereitet zu sein, verwandelt sich die Rheinaue an diesem Samstag in einen Einsatzort: Rund 120 Rettungskräfte von Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gellschaft, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und Technisches Hilfswerk werden dort ab 17 Uhr an einer großangelegten Katastrophenschutzübung teilnehmen.

Es geht vor allem darum, die Leistungsfähigkeit aller Beteiligten unter Beweis stellen sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Bonner Katastrophenschutzeinheiten zu stärken. Finanziert wird die vier- bis sechsstündige Übung aus Mitteln der Stadt Bonn.