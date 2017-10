Neue Energien in Bonn

BONN. Laut der Stadt Bonn sind in Bonn fast sieben Millionen Quadratmeter Dachfläche zur Stromgewinnung geeignet. Bei der Entscheidung über die Anschaffung von Solaranlagen hilft ein Kataster.

Von Leif Kubik, 11.10.2017

Ab sofort können Bonner Hausbesitzer besser und schneller herausfinden, ob und in welcher Form ihr Dach sich zur Energiegewinnung eignet: Seit Freitagmorgen ist das neue, überarbeitete Solardachkataster der Stadt online. Unter der bekannten Webadresse www.bonn.de/@solardachkataster finden Eigenheimbesitzer aber auch Handwerksbetriebe und sonstige Dienstleister alle Informationen, um herauszufinden, ob sich die Installation einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage für ein bestimmtes Objekt rechnet.

Ob ihr Dach zur Stromgewinnung (Photovoltaik) oder Warmwassererzeugung (Solarthermie) geeignet ist, konnten die Bonner Hausbesitzer auch schon mit der Vorgängerversion ermitteln. Neu ist nun die Berücksichtigung der Unterstützung der Gebäudeheizung über solarthermische Kollektoren. Außerdem bietet die aktuelle Version eine vierfach höhere Auflösung und eine differenziertere Ausweisung der Dachflächen.

Bei der Einführung des Solardachkatasters lag die Einspeisevergütung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG für selbst produzierten Strom noch deutlich höher als die aktuell maximal 12,20 Cent pro Kilowattstunde. Der Tatsache, dass es inzwischen deutlich attraktiver geworden ist, den produzierten Strom selbst zu verbrauchen, anstatt ihn ins Netz zu geben, trägt die neue Version Rechnung: Sie rückt verstärkt den Eigenverbrauch in den Vordergrund. Um die Eignung aller rund 129 000 Gebäude im Stadtgebiet zur Energiegewinnung neu zu berechnen, wurden Daten verwendet, die unter anderem aus mit Laserscannern ausgerüsteten Flugzeugen stammen, die die Stadt im Frühjahr 2016 überflogen hatten.

Nach Angaben der Macher sind 6 800 000 Quadratmeter Dachfläche in der Bundesstadt zur Stromgewinnung geeignet: „Damit könnte man theoretisch die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs der Stadt decken“, erläuterte der zuständige Sachgebietsleiter Guido Blome am Freitag bei der gemeinsamen Vorstellung des Projekts mit der Leiterin des federführenden städtischen Umweltamts, Ute Zolondek, und Abteilungsleiter Achim Helbig. Für Solarthermie seien etwa 70 Prozent der Gebäude geeignet, so Blome.

Im Onlinestadtplan können sich die Nutzer für jedes Gebäude die potenzielle Anlagengröße sowie mögliche Erträge und Einsparpotenziale anzeigen lassen; ein neu entwickelter Ertragsrechner ermittelt zudem Kosten und Erträge. Das Projekt sei eine ideale Verbindung lokaler Wirtschaftsförderung mit dem Klimaschutz, erläuterte Zolondek und wies darauf hin, dass sich auf den Seiten des Katasters auch Hinweise auf Fachbetriebe und Beratungsorganisationen fänden. Finanziert wurde das Update mit zweckgebundenen Mitteln aus dem Gewinn eines Klimapreises: Im Jahr 2014 sei die Energieagentur für ihre beispielhafte Kooperation mit 30 000 Euro bedacht worden, von denen nach dem Relaunch sogar noch etwas übriggeblieben sei, so Zolondek.