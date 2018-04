GA-Verlosungsaktion

Bonn. Die Deutsche Aids-Stiftung und der GA verlosen sechs Premiumtickets für die siebte Operngala. Am 28. April treten im Bonner Opernhaus internationale Top-Künstler auf.

Wer diesen Höhepunkt im Bonner Kulturkalender miterleben möchte und noch keine Karte hat, kommt für dieses Jahr schon zu spät: Die 7. Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung am Samstag, 28. April, ist ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilen. Eine allerletzte Chance gibt es für Opernfans aber doch noch: Als Kooperationspartner der Stiftung verlost der General-Anzeiger dreimal zwei Premiumkarten für den festlichen Abend im Opernhaus.

Auf die Gewinner warten nicht nur sehr gute Sitzplätze, sondern auch ein Gala-Essen mit den Künstlern nach der Aufführung auf der Bühne. Ermöglicht wird die Verlosung durch den Volkswagen-Konzern, neben der Sparkasse Köln-Bonn zweiter Hauptsponsor der Gala. „Das Engagement für gesellschaftliche Anliegen ist für Volkswagen von hoher Wichtigkeit“, sagt Benita von Maltzahn, Director Global Corporate Citizenship bei Volkswagen. „Menschen, die mit HIV infiziert oder an Aids erkrankt sind, brauchen Mut auf dem Weg in die Zukunft. Die Gesellschaft kann mit Respekt und Hilfe für die Betroffenen entscheidend dazu beitragen, und genau deshalb brauchen wir Plattformen wie diese Gala.“

Der Erlös des Abends, den die Stiftung, das Theater Bonn sowie die Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig gemeinsam veranstalten, fließt unter anderem in konkrete Hilfe für Betroffene in der Region, ins HIV-Präventionsprojekt „Dream“ in Mosambik und eine Plattform der Impfstoffforschung am Universitätsklinikum Essen.

Für die Gala hat der künstlerische Kopf Alard von Rohr erneut sein Adressbuch geöffnet und Stimmen verpflichtet, die sonst weltweit auf großen Bühnen zu hören sind. Zugesagt haben laut Stiftung: Elena Bezgodkova (Sopran), Anna Bonitatibus (Mezzosopran), Heather Engebretson (Sopran), Aude Extremo (Mezzosopran), Kartal Karagedik (Bariton), Ivan Magri (Tenor), Andrea Mastroni (Bass), Kristina Mkhitaryan (Sopran), Alessandro Scotto Di Luzio (Tenor) und der Solotrompeter Tamás Pálfalvi. Dirk Kaftan dirigiert das Beethoven Orchester. TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar („Quarks & Co.“) führt durch die Benefizveranstaltung, für die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Schirmherrschaft übernommen hat. Der General-Anzeiger überträgt die Musik mit einem Audiostream live auf www.ga-bonn.de.

Leser, die an der Verlosung teilnehmen möchten, rufen bitte unsere Hotline an: 01379/88 68 11*. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort GAB3 an die Kurzwahl 1111*. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Die Hotline ist bis diesen Sonntag, 24 Uhr, freigeschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt.

*0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend