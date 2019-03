Treffen mit Darstellern in Bonner Kino

Bonn. Der General-Anzeiger verlost in Kooperation mit dem Woki in Bonn Karten für die Publikumspremiere von "Monsieur Claude 2" am 2. April. Dazu gibt es ein Treffen mit zwei Darstellern des Films, Live-Musik und jede Menge andere Überraschungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2019

Das Woki in Bonn lädt am 2. April zur exklusiven Vorpremiere von "Monsieur Claude 2" ein. Der General-Anzeiger verlost fünf mal zwei Karten für die Vorstellung um 20.15 Uhr. Da der Andrang mittlerweile so groß ist, läuft der Film um 20 Uhr und um 20.15 Uhr parallel in zwei Kinosälen.

Neben dem Film erwartet die Besucher ein spannendes Rahmenprogramm. Zwei Darsteller des Filmes (Noom Diawara sowie Tatiana Rojo) werden im Woki zu Besuch sein und nach dem Film für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem erwartet alle Gäste ein Abend mit rotem Teppich, Live-Musik, eine Fotobox sowie jede Menge kleine Überraschungen.

Um an der Verlosung der Karten teilzunehmen, muss folgende Frage richtig beantwortet werden: Wie lautet der Nachname der Figur des Monsieurs Claude? Die Antwort bitte samt eigenem Namen (Vor- und Nachname) an online@ga-bonn.de senden.

Einsendeschluss ist der 1. April um 12 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.