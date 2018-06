Suche nach 39-Jähriger

Bonn. Seit Montagmorgen wird die 39-jährige Karin R. aus Bonn-Castell vermisst. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Die Bonner Polizei sucht nach der 39-jährigen Karin R. aus Bonn, die seit Montagmorgen vermisst wird. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau zuletzt am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Bonn-Castell gesehen. Aktuell liegen jedoch keine Anhaltspunkte auf ihren Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Karin R. soll etwa 1,70 Meter groß sein. Sie hat eine schlanke Statur, lange, braune Haare und trägt ein Tattoo am rechten Oberarm. Die Vermisste ist möglicherweise mit einem roten Opel Corsa, Kennzeichen LIP-MO 644, unterwegs.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.