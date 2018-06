Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben

Bonn. Der Kanalbau in der Lengsdorfer Haupstraße in Bonn ist weitestgehend abgeschlossen. Der Verkehr wird nun wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Die aufgrund der Baustelle geänderte Verkehrsführung der Lings- und Frechengasse in Bonn wird ab Montag, 2 Juli, aufgehoben. Die bisherige Umfahrung auf dem Dorfplatz wird zurückgebaut und der Platz wieder hergestellt. Somit sind die seit März 2018 dauernden Kanalarbeiten in der Lengsdorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich der Lingsgasse soweit abgeschlossen. Das teilte die Stadt Bonn am Freitag mit.

Zwischen der Lings- und Frechengasse der Lengsdorfer Straße werden die Kanalbauarbeiten fortgeführt. Hierfür sind im Bauverlauf abschnittsweise Vollsperrungen erforderlich, die Umleitungen werden für die jeweiligen Straßenabschnitte ausgeschildert. Grund für die umfangreiche Kanalsanierung in der Lengsdorfer Hauptstraße ist das Alter des Kanals, Baujahr 1917, und der Zustand des Abwassersystems.

Wenn die Kanalarbeiten endgültig abgeschlossen sind, beginnt voraussichtlich im Herbst der Straßenbau. Hier soll unter anderem das vorhandene Kleinpflaster aus Naturstein durch Asphalt mit farbigem Split-Anteil ausgetauscht sowie die Aufpflasterungen in den Einmündungsbereichen saniert werden.