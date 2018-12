Großeinsatz in Bonn-Oberkassel

Am Dienstagmorgen wurde das Kameha Grand Hotel in Oberkassel geräumt.

Bonn-Oberkassel. Am Dienstagmorgen ist das Kameha Grand Hotel in Bonn kurzzeitig geräumt worden. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand. Etwa 150 Personen wurden evakuiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2018

Zu einem Großeinsatz ist es am ersten Weihnachtstag in Bonn-Oberkassel gekommen. Um 10.45 Uhr wurde das Kameha Grand Hotel vollständig geräumt. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand, der im Untergeschoss gefunden wurde. Es handelte sich um einen Koffer, der zunächst keinem der Gäste zugeordnet werden konnte.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage mitteilte, war am Montagabend eine Drohung in dem Hotel eingegangen. Als am Dienstagmorgen dann der herrenlose Koffer gefunden wurde, leitete das Hotel die Evakuierung ein. Der konkrete Hintergrund der Drohung muss nun von der Polizei ermittelt werden.

Nach etwa einer Stunde konnte die Räumung des Kameha um 11.45 Uhr aufgehoben werden. Es handelte sich um den Koffer eines Hotelgastes, in dem sich lediglich Kleidungsstücke befanden. Das Gepäckstück war zuvor mutmaßlich von Reinigungskräften verräumt worden. Entschärfer der Polizei kamen nicht zum Einsatz.

Sowohl die Hotelgäste als auch sämtliche Mitarbeiter waren während der andauernden Ermittlungen vor Ort evakuiert worden. Laut GA-Informationen wurde sie teilweise mit Linienbussen der Stadtwerke ins Marriott Hotel gebracht. Betroffen waren etwa 150 Personen.