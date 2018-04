Straße gesperrt

Die Bornheimer Straße wurde am Donnerstagnachmittag gesperrt.

Bonn. An der Bornheimer Straße haben sich an einer Häuserfassade Kacheln gelöst und sind auf den Gehweg gefallen. Die Straße wurde für die nächsten Stunden gesperrt.

Gesperrt ist laut Polizei seit etwa 15 Uhr die Bornheimer Straße zwischen Hochstadenring und Heerstraße. An einem Gebäude in Höhe der Heerstraße haben sich in oberen Bereich Fassadenteile gelöst und sind auf den Bürgersteig sowie auf die Fahrbahn gefallen.

Es wurden nach Auskunft der Stadt Bonn bisher an zwei vor dem Haus parkenden Fahrzeugen Schäden festgestellt. Weitere Fahrzeuge wurden abgeschleppt oder sind von ihren Haltern weggefahren worden. Laut Stefanie Zießnitz vom städtischen Presseamt sind keine Personen durch die herabfallenden Teile verletzt worden.

Polizei, Stadtordnungsdienst und Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um das Gebäude und den Straßenabschnitt zu sichern. Der Autoverkehr sowie die Buslinien der Stadtwerke werden umgeleitet. Auf den Straßen in Nähe der der Unglückstelle haben sich inzwischen lange Staus gebildet. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch unklar.

Wie Zießnitz soeben mitteilt, ist inzwischen der Hauseigentümer ebenfalls vor Ort. Er habe umgehend eine Firma beauftragt, die die Ursache für die herabfallenden Fassadenteile untersuchen soll.

Sperrung dauert bis in den Abend an

Nach Angaben der Polizei haben sich die Kacheln dort aufgrund von Feuchtigkeit gelöst. Es werde erwartet, dass weitere Kacheln auf den Gehweg fallen.

Den jüngsten Informationen der Polizei und des städtischen Presseamtes zufolge wird die Sperrung der Bornheimer Straße wohl bis in den Abend dauern. Der Hauseigentümer besorge derzeit ein Gerüst, das mit einem Netz bespannt werden soll, damit keine weiteren Fassadenteile mehr auf die Straße fallen können, hat Stefanie Zießnitz vom städtischen Presseamt soeben mitgeteilt . Erst dann könne die Straße wieder freigegeben werden. Zießnitz: „Wir hoffen, dass der Aufbau in den Abendstunden abgeschlossen ist, und dass der Verkehr dann wieder fließen kann.“

Derzeit kommt es wegen der Sperrung rund um die Bornheimer Straße zu langen Rückstaus. Wer es einrichten kann, sollte den Bereich möglichst meiden. Die Buslinien 602, 604 und 605 werden ebenfalls umgeleitet:

602 fährt am Stadthaus in die Thomastraße (Bonn/West) , also quasi parallel zur Bornheimer Straße bis hinter die Haltestelle Ellerstraße dann rechts in den Heinrich-Böll-Ring (beide Fahrtrichtungen)

604/605: stadteinwärts kommen sie an der Sperrung noch knapp vorbei, weil sie von der Bornheimer Straße noch links in die Heerstraße einbiegen können, dann weiter Hauptbahnhof

604/605: stadtauswärts fahren die Busse ab Stadthaus wie die umgeleitete 602 auf der Thomastraße, aber fahren schon vor der Haltestelle Ellerstraße der 602 links in die Eifelstraße, ab Haltestelle An den Markthallen fahren die dann auf den regulären Linienweg.

Weitere Berichterstattung folgt.