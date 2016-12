Aufgrund des Brandes in der Maximilianstraße kommt es am Busbahnhof zum Feuerwehreinsatz.

14.12.2016 Bonn. In der Maximilianstraße in Bonn ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Nach ersten Angaben geriet eine Küchenzeile in einer Dachgeschosswohnung in Brand.

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in die Maximilianstraße ausgerückt. Offenbar brennt es dort in einer Dachgeschosswohnung. Eine Küchenzeile soll nach ersten Angaben von vor Ort in Brand geraten sein.

Im 4. Obergeschoss drang bei Eintreffen Rauch aus einem Dachgaubenfenster. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Es befand sich keine Person in der Wohnung.

Die Feuerwehr rückte entsprechend zum Busbahnhof aus, die Bussteige A und B waren kurzzeitig nicht nutzbar. Gegen 16 Uhr konnten die Bussteige wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte.