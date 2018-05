Die Feuerwehr war am Montagnachmittag in Bonn-Kessenich im Einsatz.

BONN. Die Bonner Feuerwehr rückte am Montagnachmittag in die Hausdorffstraße nach Bonn-Kessenich aus. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2018

Weil er aus der Wohnung des Nachbars den Rauchmelder schrillen hörte, alarmierte ein Anwohner eines Hauses in der Hausdorffstraße am Montag gegen 14.40 Uhr die Bonner Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf war das Treppenhaus rauchfrei. Aus der betreffenden Wohnung im Obergeschoss war allerdings nicht nur der Rauchmelder deutlich zu hören, sondern auch Brandgeruch wahrnehmbar.

Da unklar war, ob sich vielleicht noch Personen in der Wohnung befinden, öffneten die Wehrleute gewaltsam und unter Atemschutz die Tür. In der Wohnung befand sich allerdings niemand. Der Grund für die ausgelösten Rauchmelder war eine Rauchentwicklung im Küchenbereich, wo Kunststoffteile auf einer Herdplatte in Brand geraten waren. Nach deren Entfernung und der Belüftung der Wohnung durch Hochleistungslüfter der Feuerwehr, konnte die Wohnung an die Besitzerin übergeben werden.

Für die Dauer des Einsatzes, der gegen 15.30 Uhr beendet war, musste die Hausdorffstraße voll gesperrt werden.