13.12.2016 Bonn. Die Bonner Polizei hat mit einem Fahndungsfoto einen Verdächtigen gesucht, der eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Nun wurde der Mann ermittelt.

Fahndungserfolg der Bonner Polizei: Die Ermittler hatten nach einem Mann gesucht, der eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Die Tat ereignete sich bereits am 24. November während einer Busfahrt in Bonn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nun wurde der Verdächtige ermittelt. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera aus dem Bus hatten die Beamten öffentlich nach dem Mann gefahndet. (ga)