Preisträger 2018

Den ersten Platz in Biologie sicherten sich Bojidara Simeonova (16) und Yasen Al Basha (16) von der deutschen Auslandsschule Galabov-Gymnasium Sofia (Bulgarien). Beide untersuchten, ob die Wasserqualität in der Pflanzenzüchtung eine wichtige Rolle spielt. Mit Leitungs- über Regen- bis hin zu Mineralwasser gossen die Schüler die Pflanzen und verglichen ihre Wachstumsgeschwindigkeit.

Einen intelligenten Agenten, der das digitale Sammelkartenspiel Hearthstone spielen und bedienen kann, entwickelten Jakob Endler(18) und Felix Thiele (17) vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bonn und errangen damit einen ersten Platz in der Sparte Mathematik/Informatik.

„Wie stabil ist eine Konstruktion aus Bambus und Beton?“, fragte sich David Mohr (15) vom Städtischen St. Michael-Gymnasium Bad Münstereifel. Mit seiner Idee vom „Bambusbeton“ gewann er den ersten Preis im Fachgebiet Technik. Der Schüler stellte Betonbalken mit Stahl- und Bambusbewehrung her und unterzog beide einer Lastprobe mit einer selbstgebauten Prüfeinrichtung.

Beim Wettbewerb „Schüler experimentieren“ für jüngere Teilnehmer gingen alle Preise an die Katholische Grundschule Hangelar. Felicia Weitz (9), Maja Oeltz (9) und Paul Rotthauwe (10) überzeugten in Biologie. Sie untersuchten, wie sich Rosinen von ihrem Geschmack befreien und anschließend mit Erdbeeraroma versetzen lassen.Was ein schlafender Vulkan ist, untersuchten Ida Gemmel(9) und Emma Grafschaft (10) – Platz 1 in Geo- und Raumwissenschaften. Den ersten Platz in Physik erzielten Jonathan Weiser(10) und Frederik Liermann (10).. An Modellen untersuchten sie, mit welchen Baustoffen die Tragfähigkeit von Straßenbrücken wieder hergestellt werden kann, ohne den Verkehr über längere Zeit zu beeinträchtigen.