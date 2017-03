Polizei-Großeinsatz in Bonn

Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig an der Adenauerallee in Bonn.

Bonn. Mehrere Jugendliche sind am Montagabend auf das Dach des Museum Koenigs geklettert. Eine Anwohnerin wählte den Notruf, da sie einen Einbruch vermutete. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Zunächst dachte eine Nachbarin wohl an einen Einbruch, griff zum Telefon und wählte den Notruf. Auf dem Dach des Museums Koenig hatte sie mehrere Menschen gesehen. Doch die Jugendlichen, die die Polizei auf dem Dach vorfand, hatten etwas anderes im Sinn als einzubrechen.

Die Polizei kam am Montagabend gegen 22 Uhr sofort mit neun Einsatzwagen, flankiert von Rettungsdienst und Feuerwehr angerauscht, um das an der Adenauerallee gelegene Museum zu umstellen.

Als das gegen 22 Uhr geschehen war, seien Polizisten gemeinsam mit einem Museumsmitarbeiter innerhalb des Hauses aufs Dach gestiegen, sagte Polizeisprecher Frank Piontek am Dienstag dem GA. Dort trafen sie auf zwei junge Frauen und einen jungen Mann, die, wie Piontek erklärte, „ziemlich relaxt waren“. Einbrechen wollten sie wohl nicht. Im Einsatzbericht ist festgehalten, dass sie als Motiv für ihren Besuch „Chillen“ angaben.

Kletterpartie mit einer Flasche Schaumwein

Mit einer Flasche Schaumwein hatten sie das Trio nach eigenen Angaben über eine Wendeltreppe, die als Fluchtweg dient, bis nach oben vorgearbeitet. Dann mussten die drei Nachtschwärmer noch über eine Mauer klettern. Offenbar wollten sie die Aussicht genießen. Zurück nahmen die Drei gemeinsam mit den Beamten den weniger gefährlichen Weg über das Treppenhaus.

Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass die Frauen 18 und 19 Jahre alt sind und der Mann 18 Jahre. Sie kommen alle aus Bonn. Der Museumsmitarbeiter hat an Ort und Stelle Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Anschließend wurde das Trio in die Freiheit entlassen. Ein Sachschaden sei nach Auskunft der Polizei nicht entstanden. Sie prüft nun, ob den Dreien der Einsatz in Rechnung gestellt wird. ⋌kph