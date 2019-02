Soldatinnen, Engel und andere junge Jecken haben ihren Spaß auf der After School Party.

BONN. Ohne Alkohol trotzdem Spaß haben: Das galt am Weiberdonnerstag für die Jugendlichen, die bei der After School Party auf dem Münsterplatz feierten. Am Event Sprinter konnte die jungen Jecken außerdem Alkohol umtauschen.

Von Tabea Schulze, 28.02.2019

Eigens für die Jugend richtete das Bonner Jugendamt an Weiberfastnacht wieder die After School Party auf dem Münsterplatz aus. Ohne Alkohol feierten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ab 13 Uhr im großen Festzelt. Finanzielle Unterstützung von etwa 15 000 Euro kam, wie schon in den vergangenen Jahren, von Haribo. Für drei Euro Eintritt bekamen die jungen Jecken zwei Verzehrbons für Essen und Trinken. Zur Musik von DJ Bamdad Esmaili konnte bis 22 Uhr getanzt werden.

„Die Party wird von den Jugendlichen total gut angenommen“, sagte Peter Bröxkes, Abteilungsleiter der Jugendförderung. „Sie wollen einfach feiern, Spaß haben, tanzen und sich mit Freunden treffen.“ Durch Einlasskontrollen und Security-Personal wird den Feiernden ein sicherer Rahmen geboten. Dass im Partyzelt kein Alkohol erlaubt ist, gefällt Lea Breuer. „Weil Alkohol nicht gut tut und Betrunkene pöbeln“, sagte die 14-Jährige von der Gesamtschule Bonns Fünfte. Auch der Ort kommt bei der Schülerin gut an. „Der Münsterplatz ist gut erreichbar. Dass die Party hier stattfindet, finde ich gut.“ Breuer und ihre Klassenkameradin Gioia Weiß feiern zum ersten Mal auf dem Münsterplatz. Die 14-jährige Gioia ist von der Party ebenfalls begeistert: „Wir haben schon in der Schule Karneval gefeiert und sind hier, weil wir weiterfeiern wollten.“

Vermehrte Kontrollen auf Alkohol

Die After School Party ist Teil des gemeinsamen Drei-Säulen-Konzepts „Prävention, Kontrolle und Angebot“ der Stadt und der Polizei. Dadurch sollen Alkoholexzesse bei Jugendlichen verhindert werden. Bereits vor den Karnevalstagen unternahmen Polizei und Ordnungsamt Präventivmaßnahmen. Ladeninhaber und Gastwirte wurden daran erinnert, die Vorschriften des Jugendschutzes zu wahren. Wein, Bier und Sekt ist erst ab 16 Jahren und branntweinhaltiger Alkohol nur für Erwachsene erhältlich.

Am Donnerstag wurden Jugendliche vermehrt auf unerlaubten Alkohol und Tabakwaren kontrolliert. Jugendliche, die ihren Alkohol selbst abgeben wollten, konnten dies beim „Bonner Event Sprinter“ tun. Bei den Mitarbeitern der Jugendhilfe Godesheim und der Fachstelle für Suchtprävention „update“ der Caritas und Diakonie konnten sie ihre alkoholischen Getränke gegen Smoothies, Sandwiches oder Kondome tauschen. Auch beim Rosenmontagszug wird der Event Sprinter im Einsatz sein.