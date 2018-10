Gudenauer Weg in Ippendorf

BONN-IPPENDORF. Die Bonner Polizei sucht zwei Jugendliche, die einen Senior auf dem Gudenauer Weg in Bonn-Ippendorf von hinten attackiert haben sollen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2018

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwoch gegen 20.20 Uhr einen 68-Jährigen auf dem Gudenauer Weg in Bonn-Ippendorf attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt von hinten attackiert und zu Boden gebracht wurde. Der Mann schrie lautstark um Hilfe, woraufhin sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen, zudem wurde seine Brille beschädigt.

Da eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei bislang nicht zur Feststellung der Unbekannten führte, bitten die Beamten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Jugendlichen sollen zwischen 16 und 20 Jahren alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Sie trugen Kapuzenjacken, die Kapuzen über den Kopf gezogen. Zur Tatzeit waren sie insgesamt dunkel bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.