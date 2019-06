700 Teilnehmer in der Kreuzkirche

Bonn. In der Bonner Kreuzkirche haben sich Jugendchöre aus sieben europäischen Ländern getroffen. Die 700 Teilnehmer gaben dabei auch Kostproben ihres Könnens.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2019

Die Vorstellung war der Auftakt des Bonner Festivals Youth Choirs in Movement, an dem rund 700 Kinder und Jugendliche aus sieben europäischen Ländern teilnehmen. Die Musiker widmen sich in diesen Tagen ganz der Chormusik in Verbindung mit Bewegung: Mehr als die Hälfte der Chöre des Festivals kommt aus Bonn und dem Umland.

Kerngedanke der Veranstaltung, die von der in Bonn ansässigen europäischen Chorvereinigung European Choral Association, Europa Cantat, organisiert wird, ist die Begegnung und das Kennenlernen durch die Musik. Für diesen Donnerstag um 20 Uhr laden die Chöre zu einem weiteren Konzert in die Stadthalle Bad Godesberg ein. Mehrere Konzerte in der Region finden am Freitag, 28. Juni, parallel statt – so ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche Oberkassel und ab 20 Uhr in der Trinitatiskirche.