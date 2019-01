Live in Bonn

Der deutsche Musiker Max Giesinger wird 2019 in Bonn auf dem KunstRasen in der Rheinaue auftreten.

Curt Smith (l) and Roland Orzabal of Tears for Fears.

BONN. Neben Tears for Fears und Sting kommt nun auch John Fogerty (Creedence Clearwater Revival ) 2019 zum KunstRasen. Das Programm für den KunstRasen in der Bonner Rheinaue im kommenden Sommer füllt sich weiter.

John Fogerty ist gleich doppelt in der Rock and Roll Hall of Fame vertreten: Einmal wurde er mit seiner legendären Band Creedence Clearwater Revival ("Bad Moon Rising", "Proud Mary") auf­ge­nommen und ein zweites Mal als Solokünstler. Zu seinem 50-jährigen Jubiläum spielt der legendäre Musiker am 16. Juli 2019 auf dem KunstRasen in der Bonner Rheinaue. Tickets gibt es am dem 1. Februar bei Bonnticket.

Der KunstRasen hat bereits Ende November mit dem britischen Star Sting einen neuen Topact für 2019 angekündigt. Der Popsänger soll am 15. Juli auftreten. Wie der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, wird Sting Songs aus mehreren Jahrzehnten – von seinen Police-Tagen bis in die Neuzeit präsentieren.

Die britischen Synth-Pop-Legenden "Tears for Fears" kommen am 28. Juni auf den Bonner KunstRasen. Wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben, spielen die beiden Musiker ihre größten Hits aus ihrem Best-of-Album „Rule The World“ und auch zwei brandneue Songs.

Am Donnerstag, dem 27. Juni, wird der deutsche Musiker Max Giesinger auf dem KunstRasen in der Bonner Rheinaue auftreten. Das gab der Veranstalter bei Twitter bekannt. Mit seinem neuen Album "Die Reise" wird Giesinger 2019 in Bonn zu Gast sein. Das Album wird im November veröffentlicht.

Am Freitag, dem 16. August, kommt die Kölschband Bap auf den KunstRasen. Das gab die Gruppe bei Facebook bekannt. Nach dem Festival in Bonn will die Band eine "kreative Pause" einlegen, bevor danach ein weiteres Kapitel der Band aufgeschlagen werden soll.

Am Freitag, 9. August 2019, wird zudem Popsänger Michael Patrick Kelly auf dem KunstRasen-Festival in der Bonner Rheinaue auftreten. Dies gaben die Veranstalter ebenfalls auf Facebook in Form einer Veranstaltung bekannt. Tickets gibt es ab dem 27. Oktober bei Bonnticket. Kelly wurde berühmt als drittjüngstes Mitglied der vielfach ausgezeichneten Pop- und Folkband "The Kelly Family".

Vor einigen Monaten bestätigte ein Mitarbeiter des Konzertveranstalters Ernst-Ludwig Hartz auf GA-Anfrage bereits einen Autritt von Nena am 11. Juli 2019. Die Popsängerin wurde unter anderem mit ihrem Song "99 Luftballons" bekannt.

In Bonn macht Nena halt auf ihrer "Nichts Versäumt Tour 2019".

Ebenfalls dabei sind Jethro Tull um Sänger und Instrumental-Multitalent Ian Anderson. Die britischen Progressive-Rock-Veteranen sind am 17. August ab 17.00 Uhr Teil der Classic Rocknacht.

