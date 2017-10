Schließung sei Vorsichtsmaßnahme

Bonn. Die Station 1A des Johanniter-Krankenhauses in Bonn-Gronau wurde aus Sicherheitsgründen am Freitagmittag geschlossen. Grund dafür sind mehrere Fälle von Krätze.

Von Alexandra Mölleken, 13.10.2017

Wie der Sprecher der Johanniter, Michael Forst, auf Anfrage mitteilte, musste am Freitagmittag die gesamte Station 1A präventiv geschlossen werden, da mehrere Patienten und Mitarbeiter über Pusteln und Bläschen auf der Haut sowie starken Juckreiz klagten. Nach einer ersten Überprüfung stellten die Ärzte fest, dass es sich dabei um die parasitäre Hautkrankheit Krätze handelte.

„Die Station 1A ist am 13. Oktober 2017 präventiv geschlossen worden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. „Die Schließung der Station 1A im Johanniter-Krankenhaus ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Bonn vorgenommen haben“, erklärt Krankenhausdirektor Dr. Marc Heiderhoff. Dadurch soll die weitere Verbreitung der Krankheit sowie Ansteckung anderer Menschen vermieden werden. Die gesamte Station wird nun in einem mehrstufigen Verfahren grundlegend gereinigt und desinfiziert.

Klinik informiert mögliche Betroffene

Die betroffenen Personen werden auf einer Isolierstation behandelt. Außerdem informiert das Krankenhaus alle Personen, die in den vergangenen drei Wochen als Patienten, Besucher und Mitarbeiter auf der Station 1A waren und sich eventuell ebenfalls mit der Krätze infiziert haben können.

Krankenhausdirektor Dr. Marc Heiderhoff betont, dass jedoch keine Gefahr für Patienten, Besucher und Mitarbeiter anderer Stationen des Johanniter-Krankenhauses gilt. Die Krankenhausleitung geht davon aus, dass die Station 1A für einige Tage geschlossen bleiben muss und zu Beginn der folgenden Woche wieder geöffnet werden kann.

Vermehrte Krätze-Fälle in NRW

Seit einigen Jahren treten in NRW wieder vermehrt Fälle von Krätze auf. Während die Krankheit in Deutschland lange kein Thema war, sind die Zahlen seit 2013 stark angestiegen. Auch in Köln wurden mehr Fälle von Krätze verzeichnet. Laut Gesundheitsamt sind dort in diesem Jahr bereits 128 Fälle gemeldet worden – deutlich mehr als 2016: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nur 113 Fälle der ansteckenden Hautkrankheit.

Das Gesundheitsamt warnte jedoch davor, von einer Welle zu sprechen. Meldepflichtig seien nur Erkrankungen in Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Flüchtlings- oder Seniorenheimen.