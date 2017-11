Schuldneratlas zu Köln/Bonn 2017

Bonn. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat am Donnerstag den aktuellen Schuldneratlas 2017 für die Metropolregion Köln/Bonn veröffentlicht. In der Bundesstadt hat die Zahl der Schuldner im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen.

Markus F. kann bis heute nicht begreifen, wie ihm das passieren konnte: Der Bonner ist ein Paradebeispiel, wie der Weg in die Schuldenfalle verlaufen kann. „Job verloren, Scheidung und dennoch weitergemacht und den Schein gewahrt“, sagt er. Irgendwann konnte er das Haus nicht mehr abbezahlen, verkaufte sein Auto, zog um. Als er sich hilfesuchend an einen privaten Schuldenberater wandte, beliefen sich die Schulden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. „Das ging über Jahre und ich wollte mit keinem darüber reden.“

So wie Markus F. geht es nicht wenigen Bürgern in Bonn. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat am Donnerstag den aktuellen Schuldneratlas 2017 für die Metropolregion Köln/Bonn veröffentlicht. In der Bundesstadt hat die Zahl der Schuldner im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Sie stieg um 190 auf 23.740. Durch Zuzüge sei die Schuldnerquote allerdings leicht auf neun Prozent gefallen. Somit gelte jeder elfte Einwohner Bonns über 18 Jahre als verschuldet. Zum Vergleich: In Köln ist es laut Creditreform jeder achte. Als verschuldet gelten Menschen über 18 Jahren, die ihren Zahlungsverpflichtungen vermutlich über einen längeren Zeitraum nicht werden nachkommen können. Ein Häuslebauer, der bei der Bank einen Kredit abbezahlt, gehört also nicht dazu.

Foto: Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG Der Schuldneratlas von Bonn 2017

Der Schuldneratlas, den auch die in Bonn arbeitenden sozialen Schuldnerberatungen von Caritas und Diakonie beziehungsweise das Deutsche Rote Kreuz in Bad Godesberg als Instrument anerkennen, schaut allerdings auch genau auf die Situation in den Stadtteilen. Jörg Rossen von der Bonner Creditreform stellt dazu fest: „Gute Gegenden verbessern sich, schlechte verschlechtern sich. Eine halbwegs gesunde Mischung ist in immer weniger Vierteln anzutreffen.“ Dazu folgende Zahlen:

Als konkretes Beispiel nannte er den StadtbezirkBad Godesberg: Durch den Medizin-Tourismus würden die Mieten in manchen Stadtteilen so hoch, dass Menschen mit geringen Einkommen sie nicht mehr bezahlen könnten. Der Stadtteil Godesberg-Nord habe deshalb eine Schuldnerquote von 19,3 Prozent und damit einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte zu verzeichnen (Zum Vergleich: Im Villenviertel sind es 4,6 Prozent). Besonders wenig Schuldner gibt es in den Ortsteilen Ückesdorf (3,4 Prozent), Venusberg (4 Prozent) und Ippendorf (4,3 Prozent). Dransdorf (23 Prozent), Neu-Tannenbusch (20,6 Prozent) und Godesberg Nord nehmen die Plätze mit der höchsten Verschuldung ein.

46 Prozent des Einkommens fließen in die Miete

Rossen sieht eineTendenz zur Gentrifizierung, also eine Verschiebung in den Stadtteilen. Der Anstieg von Mieten führe zu einer Verdrängung von Menschen mit niedrigen Einkommen aus Vierteln. Einen solchen Effekt erkennt auch Henning Dimpker, Leiter der Zentralen Schuldnerberatung von Caritas und Diakonie in der Noeggerathstraße. „Wir haben Klienten, die umziehen müssen, weil sie die hohen Mieten nicht mehr zahlen müssen“, sagt Dimpker. Grundsätzlich gebe es aber eine leicht positive Entwicklung, die in Zusammenhang mit der guten Wirtschaftslage und der niedrigen Arbeitslosigkeit stehe. „Arbeitslosigkeit ist immer noch der häufigste Grund für eine Verschuldung“, sagt auch Susanne Eisenblätter von der Schuldnerberatung des DRK. Gefolgt von geringen Einkommen und Trennungen innerhalb der Familie. Was die Mieten betrifft, nennt Dimpker Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach geben verschuldete Familien durchschnittlich 46 Prozent ihres Einkommens für die Miete aus. Früher galt ein Pi-Mal-Daumen-Wert von einem Drittel als wirtschaftlich tragbar.

Geld für die Altersvorsorge zurücklegen

Sowohl Dimpker als auch Eisenblätter sehen Schuldentrends aus den vergangenen Jahren, die sich in der Zukunft verschärfen könnten. Einer ist die Altersarmut. Ein Viertel der Klienten der DRK-Schuldnerberatung ist im vergangenen Jahr älter als 60 Jahre gewesen. „Gerade Geringverdiener haben es schwer, Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen“, so Dimpker. Oft würden der Eintritt in den Ruhestand und die finanziellen Einbußen nicht berücksichtigt. Dann breche plötzlich alles zusammen. Zunehmend stellen die sozialen Schuldenberater fest, dass nicht mehr ein einzelnes Projekt wie die Finanzierung eines Hauses oder eines Auto in die Schuldenfall führt. Oft sind es vier oder fünf Probleme, die übereinander liegen. Deshalb ihr Rat, sich bei finanziellen Problemen möglichst schnell an einen Berater zu wenden. Oft vergingen, so Dimpker, sieben bis neun Jahre, bis Klienten die kostenlose Sozialberatung in Anspruch nähmen. Ein anschließendes Insolvenzverfahren, sofern notwendig, dauere im Schnitt etwa sechs Jahre.