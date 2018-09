"Karnevall sollte in den Spätsommer verlegt werden"

Bonn. Am Samstag findet das Sommerfestival Jeck im Sunnesching in der Bonner Rheinaue statt. Die Besucher sind bei dem sonnigen Wetter begeistert von der Veranstaltung.

Von Elena Kuss, 01.09.2018

"Das hier kann mit Karneval absolut mithalten", findet Julia Winkler. Vekleidet als Ninja Turtle besucht sie gemeinsam mit ihren Freundinnen das Sommerfestival Jeck im Sunnesching in den Bonner Rheinauen. Schon am späten Vormittag kocht die Stimmung auf der Blumenwiese. Eine Gruppe in "Wo ist Walter"-Kostümen springt, lautstark mitsingend, im Takt der Musik. "Das beste ist, dass man sich bei dem Wetter viel besser verkleiden kann, weil man keine Angst haben mus sich den Hintern abzufrieren", findet Kerstin Bagger. Die Bonnerin besucht das Festival zum ersten Mal und hat sich von einer Freundin überzeugen lassen. "Ich war auch schon vor drei Jahren in Köln dabei", verrät Nadine Nordmann. Sie liebe einfach den Karneval.

So wie Nordmann geht es vielen: Jeck im Sunneshing in Bonn ist, wie auch in den Jahren davor, ausverkauft. 20.000 Karten waren am Freitag, zwei Tage vor dem Event, restlos verkauft. In jedem Jahr reagierten die Veranstalter auf den Andrang: Erst zog das Festival von Köln nach Bonn, um mehr Menschen an der verrückten Kostümparty teilhaben lassen zu können. In diesem Jahr fand die jecke Party erstmals in der größeren Rheinaue auf der Blumenwiese statt. "Wir sind jetzt doppelt so groß", so Michael Kastens, Veranstalter des Sommerfestivals. Das Event treffe mit seinen jungen Bands wie Kasalla, Cat Ballou und Querbeat einen Nerv - vor allem bei jungen Leuten, glaubt er. Kastens und sein Team fördern die kölsche Musik und bieten neben nationalen Größen wie Brings auch unbekannteren Bands die große Bühne. "Es ist kein Karneval im Sommer", betont Kastens. "Wir sind ein jeckes Sommerfestival mit kölscher Musik."

Für viele Besucher fühlt sich Jeck im Sunnesching jedoch anders an: "Sommer und Karneval: Alles was ich mag an einem Tag", findet Julia Winkler und ergänzt gleich noch eine karnevalspolitische Forderung: "Karneval sollte in den Spätsommer verlegt werden", so die Kölnerin. Noch bis 20 Uhr können die Jecken am Samstag in den Rheinauen kölsche Musik und jede Menge Sonnenschein genießen.