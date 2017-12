Weihnachtliche Klänge in der Bonner Altstadt

Bonn. Bewohner der Nordstadt laden zu einem kulturellen Adventskalender ein. Die täglichen Veranstaltungen sind kostenlos und werden auf der Internetseite angekündigt.

Von Stefan Hermes, 01.12.2017

Zu einem erlebbaren Adventskalender laden bereits zum vierten Mal über 50 Bewohner der Bonner Nordstadt an öffentliche Plätze, in ihre Wohnungen, Kunsträume oder Geschäfte ein. Sie sind damit Teil des Adventskalenderprojekts „Unerwartet erwartet“ des Katholischen Bildungswerks Bonn und der Gemeinde St. Petrus. Unter dem Motto „Kultur statt Schokolade“ öffnet sich noch bis zum 24. Dezember ein tägliches „kulturelles Türchen“.

Es reicht vom Mitsingen fröhlicher Weihnachtslieder über gelesene Poesie, einem Spaziergang „auf Mackes Spuren“ bis hin zum Weihnachtswichteln oder einem Adventskino im privaten Wohnzimmer. Es sind Veranstaltungen, die so unterschiedlich sind, wie die veranstaltenden Künstler, Pfadfinder, Politiker, die Mitarbeiter eines Friseursalons, einer Bücherei, die Frankenbad-Freunde, die Jugendkunstschule arte fact oder die Rheinnixen, um nur beispielhaft einige der Veranstalter zu nennen. Annette Ziegert betreut den Kalender als Koordinatorin.

Begegnungen im Viertel sind erwünscht

„Das Individuelle, das Überraschende ist uns ganz wichtig“, betont sie. Und Johannes Sabel vom Bildungswerks ergänzt, „die Veranstaltungen sollen ein Motor dafür sein, dass sich die Menschen in unserem Viertel wieder begegnen.“ Zum Auftakt fanden sich am Freitagabend mehr als 60 Nordstädter auf dem Vorplatz der Marienkirche ein, wo mit „Saxophone im Winter“ das Reed Art Saxophone Quartet aus Sankt Augustin den kulturellen Adventskalender mit Gospels und bekannten deutschen und amerikanischen Weihnachtsliedern eröffnete.

Trotz eisig kalter Instrumente und ebensolcher Finger gelang es dem Quartett um seinen Leiter Jürgen Hiekel (Alt- und Sopransaxofon) mit wohltemperierten Jazzklängen das erste „Türchen“ zu einem gelungenen Auftakt des Adventskalenders werden zu lassen. Bei heißem Punsch und Spekulatius informierten sich die Besucher bereits über die kommenden Veranstaltungen.

Weitere Angebote am ersten Adventswochenende

An diesem Samstag werden ab 15 Uhr in der Kunstbrennerei (Kölnstraße 139-140) Kunstwerke für einen guten Zweck versteigert. Dabei verfolgt Auktionator Salvador Ali das Ziel, alle Mitsteigernden mit einem Kunstwerk zu beglücken. Nach der Auktion wird Micha Marx das Publikum mit seinen Klamauk-Geschichten unterhalten. Am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr bietet die Rhizom-Lesebühne selbst verfassten Texten über Dezemberkälte und Weihnachtswärme oder auch über Kunst im S.Y.L.A.NTENHEIM an der Maxstraße 55 eine Bühne. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und ohne Anmeldung zu besuchen. Auf der Internetseite zur Aktion sind alle Termine aufgeführt.