Bürgerentscheid "Kurfürstenbad bleibt!"

Die Abstimmung erfolgt per Brief. Letzter Einreichungstag ist Freitag, 21. April. Alle Wahlunterlagen, die vor der letzten Leerung an diesen Tag in den Briefkästen der Post landen, sind gültig. Abstimmungsbriefe, die bis 24 Uhr direkt in die städtischen Briefkästen in den Rathäusern und im Stadthaus eingeworfen werden, kommen ebenfalls mit in die Auszählung.