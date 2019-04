Bonn. Die Pressefreiheit ist im Grundgesetz festgeschrieben. Doch wie steht es um diese Freiheit in der Realität. Mit Journalisten diskutieren wir darüber, inwieweit Journalisten bei Ihrer Arbeit unter Druck geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

„Eine Zensur findet nicht statt“ – das sichert Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes. Wie steht es tatsächlich um die Freiheit der Presse und der Berichterstattung hierzulande wie auch weltweit? Dieser Frage geht die interaktive Veranstaltung „Lebendiges Grundgesetz“ am 9. Mai im Rahmen der „Bonner Tage der Demokratie“ nach. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) wird das Thema Pressefreiheit mitten in der Bonner Innenstadt mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert.

Unterschiedliche Blickwinkel öffnen die spannenden Gäste: Journalistin Gemma Pörzgen – sie engagiert sich im Vorstand von „Reporter ohne Grenzen“; Professorin Anna Lührmann – sie hat den Zustand von 24 Demokratien unter die Lupe genommen sowie DAAD-Stipendiat Orwa Eyada – er kommt aus Damskus und forscht zu alternativen Medien während des syrischen Bürgerkrieges. Moderator Helge Matthiesen, Chefredakteur des Bonner General-Anzeigers, sorgt dafür, dass auch die Bürger sich aktiv in das Gespräch mit einbringen können. Machen Sie mit, erheben Sie Ihre Stimme.

Lebendiges Grundgesetz: „Was bedroht die Pressefreiheit?

9. Mai 2019, 18 Uhr, Bottlerplatz, Bonn-Innenstadt

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, Anmeldung erforderlich über Website: www.demokratie-bonn.de