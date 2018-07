Nach antisemitischer Attacke auf Kippa-Träger

BONN. Der israelische Professor Yitzhak Melamed aus Baltimore, der am Mittwoch gegen 14.20 Uhr nach einer antisemitischen Attacke gegen ihn durch eine Verwechslung von Polizisten niedergerungen wurde, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bonner Polizei. Das teilte er dem General-Anzeiger in der Nacht zu Samstag in einer Mail mit.

Der Forscher an der Johns Hopkins Universität beschreibt den Zugriff der Beamten als sehr brutal und aus seiner Sicht völlig überzogen. Als der Gastforscher, der für einen Vortrag an der Uni nach Bonn gereist war, am Donnerstagfrüh in den Flieger Richtung USA gestiegen sei, habe er nach einer zuvor ausgesprochenen Entschuldigung von Bonns Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa gedacht, sie seien „als Freunde auseinander gegangen”. Während des Fluges habe Melamed dann in den ersten Pressemitteilungen - basierend auf den Angaben der Polizei - gelesen, dass er Widerstand geleistet haben soll und ihn die Beamten deshalb „ins Gesicht schlagen mussten”, so der Forscher. Darüber habe er sich sehr geärgert, weil das aus seiner Sicht eine Verdrehung der Geschehnisse sei. In der Pressemitteilung der Polizei hieß es wörtlich: „Er (der Professor, ANm. cer Redaktion) wurde von den Polizisten überwältigt, zu Boden gebracht und fixiert. Nach Angaben der Beamten wehrte er sich gegen die Maßnahmen - die Polizisten schlugen ihm hierbei auch ins Gesicht.“

Als die Polizisten nach der Alarmierung am Hofgarten angekommen seien, hätten sie sich zunächst sehr langsam auf ihn und seine Begleiterin zubewegt. Da der 20-jährige Angreifer, aufgescheucht durch die Polizeisirenen, davon gelaufen sei und schon einigen Vorsprung hatte, habe der Professor gezögert, sei ihm dann aber hinterher gelaufen. Zuvor habe der junge Mann ihm mehrmals die Kippa vom Kopf geschlagen, ihn beleidigt und geschubst. Während der Verfolgung am Bonner Hofgarten habe der Professor irgendwann realisiert, dass die Polizisten, die ihm entgegenkamen, auf ihn zusteuerten und nicht auf den tatverdächtigen 20-jährigen Bonner.

Dann sei alles ganz schnell gegangen. Die Polizisten hätten ihn von zwei Seiten in die Zange genommen und niedergestreckt. „Sie haben mich auf den Boden gedrückt. Ich war bewegungsunfähig.” Dann seien „wenige Dutzend Schläge” ins Gesicht gefolgt, sodass er geblutet habe. Er habe auf Englisch geschrien, er sei der falsche Mann, erst danach hätten die Beamten von ihm abgelassen. Einer der Polizisten habe zu ihm auf Englisch gesagt: „Don’t get in trouble with the German Police!” („Leg' dich nicht mit der Deutschen Polizei an!”) Er habe erwidert, dass er seine Familie während des Holocaust verloren habe und keine Angst vor der Polizei habe.

Zur Polizeipräsidentin habe Melamed beimZusammentreffen am Folgetag gesagt: „Menschliche Fehler könnenpassieren, aber die Schläge waren keine Fehler, ich lagbewegungsunfähig am Boden und konnte kaum atmen.” Ein Augenzeugehatte dem General-Anzeiger den Zugriff der Polizei auf den mit Anzugbekleideten Professor ebenfalls als „äußerst brutal“ beschrieben. Den Angaben des früheren höheren Beamten zufolge, der dem GA namentlich bekannt ist, sei einer der Polizisten im Sprung auf den Wissenschaftler los und habe ihn fixiert. Die restlichen Beamten seien schnell dort gewesen. „Das muss äußerst schmerzhaft gewesen sein”, beschrieb der Pensionär aus Bad Breisig. Aus der Distanz habe er keine Schläge durch Polizisten beobachten können.

Weiter beschreibt der 50-jährige Wissenschaftler, dass die Beamten auf derPolizeistation ihm zunächst ausreden wollten, Beschwerde gegen dasVerhalten der Einsatzkräfte einzulegen. Auf einer anderen Station seiein „höflicher” Polizist gewesen, der mit Blick auf dasgeschundene Gesicht gefragt habe, ob das der Tatverdächtige gewesensei. Der Israeli antwortete: „Nein, das war die Polizei.” DerProfessor erhebt keinerlei antisemitische Vorwürfe gegen diePolizisten, wohl aber gegen den Ablauf des Einsatzes. Dieamerikanische Polizei sei für ihr äußerst brutales Vorgehenbekannt, schreibt er. Er bezweifle nach dem Vorfall, dass es inDeutschland besser sei.

Die Bonner Polizeipräsidentin Brohl-Sowa und NRW-Innenminister hatten sich am Donnerstagmorgen bei dem Professor für die Verwechslung persönlich entschuldigt. Brohl-Sowa räumte „ein schreckliches undbedauerliches Missverständnis im Einsatzgeschehen” ein. Nachoffizieller Auskunft der Polizei kamen die Beamten von zwei Seitenauf den Professor zu, weil sie ihn versehentlich für den Täter hielten.Bevor sie den 50-Jährigen Familienvater erreichten, sollen sie ihnaufgefordert haben, stehen zu bleiben. Dem soll er nicht nachgekommensein. Als die Polizisten ihn niedergestreckt hatten, habe er sichgewehrt. Deshalb hätten ihn die Beamten ins Gesicht geschlagen, sodie Bonner Polizei. Der Augenzeuge hat vor dem Zugriff zwar Rufegehört, konnte sie aber nicht verstehen. Der Bonner Polizeigewerkschafter Udo Schott hatte gegenüber dem GA gesagt, es habe sich um unerfahrene Polizisten gehandelt, die erst seit Kurzem ihre Ausbildung beendet haben.