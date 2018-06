Unterstützung von Extremisten?

Bonn. Die Islamische Hochschulvereinigung hat umstrittene Spenden gesammelt. Unter anderem gehen Gelder an die Organisation „Islamic Relief“, welcher Israel Geldwäsche für die Hamas vorwirft.

Eigentlich soll das Fastenbrechen der Islamischen Hochschulvereinigung (IHV) zum Ende des Ramadan an der Bonner Uni dem interreligiösen Dialog dienen. Stattdessen werden wenige Wochen nach der Veranstaltung Fragen an die Organisatoren laut. Anlass ist ein Spendenaufruf für eine umstrittene Vereinigung.

So sammelte die IHV bei dem Fastenbrechen Ende Mai im Bistro der Mediziner auf dem Venusberg auch für die Organisation „Islamic Relief“, eine international tätige Wohltätigkeitsorganisation, der Israel Geldwäsche für die Hamas vorwirft. Sicherheitsbehörden und die Bundesregierung sehen sie im engen Umfeld der islamistischen Muslimbruderschaft. Gleichzeitig aber genießt „Islamic Relief“ in Deutschland den Status der Gemeinnützigkeit und kooperiert regelmäßig mit staatlichen, religiösen und zivilen Stellen.

Die Spendensammlung wäre somit womöglich kaum aufgefallen, hätte die IHV nicht für die Veranstaltung Zuschüsse aus den Mitteln der Studierendenschaft beantragt. Die hat das Studierendenparlament vorerst nicht bewilligt und die IHV stattdessen für eine Stellungnahme eingeladen. Die ließ einen ersten Termin verstreichen und reichte eine schriftliche Stellungnahme ein. Darin verweist sie einerseits darauf, dass „Islamic Relief“ auch von anerkannten Organisationen als Kooperationspartner akzeptiert werde; andererseits habe man versäumt, sich vorab zu informieren.

Distanzierung von extremistischen Ansichten

De facto finden seit Jahren – auch in Bonn – öffentlichkeitswirksame Spendensammlungen von Islamic Relief statt. Insgesamt trete man für Toleranz und Völkerverständigung ein, von extremistischen Weltanschauungen jeder Art distanziere man sich, teilt die Islamische Hochschulgruppe mit. „Sollte sich retrospektivisch begründet herausstellen, dass unsere Partner diese Ziele und Werte nicht teilen, so führt dies unsererseits zwangsläufig zu einer Beendigung jeglicher Kooperation“, heißt es in dem nicht namentlich unterzeichneten Schreiben, in dem die IHV außerdem beklagt, von Einzelnen diskreditiert zu werden. Für diesen Mittwoch ist sie erneut geladen.