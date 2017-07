Ippendorf. Die Fußball-E-Jugend der Sportfreunde Ippendorf tritt beim Helsinki Cup an. Sie ist damit der der einzige deutsche Verein unter 125 Teams.

Von Charleen Florijn, 08.07.2017

Stephan Moteka erinnert sich noch gut an den Helsinki-Cup vor 15 Jahren. Damals war der Fußballtrainer mit einer Gruppe junger Nachwuchskicker in die finnische Hauptstadt gereist: „Wir waren die einzigen aus Deutschland und durften bei der Eröffnungszeremonie im Olympiastadion direkt hinter der Flagge gehen.“

Davon reden die Jungs, die heute Anfang 20 sind, immer noch. In diesem Jahr könnten die Spieler der Sportfreunde Ippendorf wieder hinter der Flagge hergehen. Die beiden Mannschaften aus der E-Jugend sind die einzigen aus ganz Deutschland. „Ich kann nicht verstehen, warum andere Vereine diese Chance nicht nutzen. Das ist ein einmaliges Erlebnis für die Kinder“, so Trainer Moteka. Insgesamt reisen 20 Spieler und zehn Eltern nach Finnland. Seit mehr als einem Jahr organisiert der Trainer das Event in Zusammenarbeit mit den Eltern: „Was sehr geholfen hat, war, dass zwei Eltern fließend Finnisch sprechen. Das hat die Planung natürlich sehr vereinfacht“, so der Trainer.

Zusammen Spaß haben steht im Vordergrund

Neben viel Training und den Spielen stehen auch jede Menge Freizeitaktivitäten auf dem Programm: „Wir wollen auf jeden Fall in den Freizeitpark und ins Schwimmbad!“, erklärt der zehnjährige Luis Zech. Für den Stürmer zählt vor allem eins: „Wir wollen alle zusammen Spaß haben und spielen einfach so weit, wie wir kommen.“

Untergebracht sind die Teams in einer finnischen Schule. Die Schule stellt den Mannschaften einen Raum und Matten zur Verfügung, ihre Schlafsäcke bringen die Ippendorfer selbst mit. „Da es eine Ganztagsschule ist, müssen wir uns auch nicht um die Verpflegung kümmern“, erklärt Stephan Moteka. Die Spieler freuen sich auf eine riesengroße Pyjamaparty: „Das Coolste ist, Zeit mit der Mannschaft zu verbringen. Wir schlafen alle in einem Raum, also wirklich schlafen werden wir bestimmt nicht“, vermutet Spieler Benedikt Hermes.

Riesenevent als Erfahrung für die Spieler

Jaron Rapp ist fest davon überzeugt, dass sein Team den ersten Platz macht. Bestens auf den Cup vorbereitet seien sie auf jeden Fall: „Heute haben wir sogar mit Abseits trainiert. Das machen wir sonst nie!“

Das Turnier gehört zu den größten Jugendfußball-Turnieren in ganz Europa und findet in diesem Jahr vom 10. bis zum 15. Juli in der finnischen Hauptstadt statt. Allein in der Altersklasse der Ippendorfer Mannschaften treten 125 Teams gegeneinander an. Insgesamt sind 18 Nationen vertreten. Egal wie das Turnier für die Mannschaften ausgeht, Trainer Stephan Moteka weiß, dass diese Erfahrung den Kindern nicht genommen werden kann: „Das ist einfach ein Riesenevent, eine Wahnsinnserfahrung, darum geht es bei dem Cup.“