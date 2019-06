Grüne Inseln in Bonn

Bisher stehen grüne Inseln an der Waldorfschule in Tannenbusch, an der Kettelerschule, an der Alten VHS, auf dem Münsterplatz, am Mehrgenerationenprojekt GAZ in Plittersdorf und an der Liebfrauenschule in der Südstadt. Der Stadtteilverein Dransdorf und der GIZ-Campus in Röttgen haben dieser Tage eine Insel erhalten. Auch vor dem Kreuzkirchenpavillon und auf dem Klufterplatz werden bald welche aufgebaut. Geplant ist ein Bauworkshop. Anlässlich des Projekts ist geplant, 20 Inseln zu verteilen.

Mehr auf www.wilabonn.de