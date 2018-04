"Mission Days" in Bonn

Bonn. Beim ersten Bonner Mission Day zum Augmented-Reality-Spiel "Ingress" treffen sich heute mehr als 1000 Spieler aus ganz Europa.

Von Stefan Knopp, 22.04.2018

Augen auf, es herrscht Kollisionsgefahr in der Bonner Innenstadt! Schon den ganzen Tag sieht man heute Gruppen und Einzelpersonen, die durch die Gegend laufen und dabei vornehmlich auf ihre Smartphones starren. Es handelt sich um "Ingress"-Agenten auf Mission in der Bundesstadt.

Bei "Ingress" handelt es sich um ein Smartphone-Spiel von den gleichen Entwicklern wie "Pokémon Go": Als Agenten einer von zwei Fraktionen - den "Erleuchteten" oder "dem "Widerstand" -, die um eine neue mysteriöse Energie streiten, die über Portale in die Welt fließt, muss man Orte besuchen und verteidigen. Oder man trifft sich einfach so bei den "Mission Days", wie die Bonner Ingress-Gruppe sie am Sonntag organisiert hat.

Die 24 Missionen, die hauptsächlich zu Sehenswürdigkeiten wie Münster, Beethovenstatue, Kirschblüte und Poppelsdorfer Schloss führen, müssen abgegangen und mindestens zwölf davon erledigt werden, um eine Medaille zu erhalten.

Allerdings handelt es sich bei dem heutigen Event nur um ein entspanntes Community-Treffen, das keinen Einfluss auf die fiktive Spiel-Story hat, die in die Realität integriert ist.

1024 Vorabregistrierungen gab es laut den Veranstaltern, man rechnet aber mit weiteren Anmeldungen. Viele der Teilnehmer kennen sich schon - man trifft sich regelmäßig, manche fahren an fast jedem Wochenende irgendwo hin, auch mal nach New York oder Moskau. Oder eben nach Bonn - auch so kann man die Stadt kennenlernen.